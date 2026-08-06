Das ist an den Märkten passiert
...4700 $ liegen. Für die UBS tätige Berufskollegen sehen es ähnlich. Auch sie halten an ihrer gleichlautenden Jahresendprognose von 4600 $ für die Gold-Unze fest und glauben, dass vor allem von der US-Geldpolitik positive Impulse für das Edelmetall ausgehen.
New Yorker Börse nach erneuten Rekorden kurz nach der Eröffnung im weiteren Sitzungsverlauf rückläufig. Geschehen bei den Tech-Giganten von Gewinnmitnahmen überschattet. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel uneinheitlich. Dortige Börsen dennoch freundlich. Europa und die Schweiz zur Stunde noch unentschlossen. Bitcoin und Ethereum etwas höher, andere Kryptowährungen hingegen tiefer. Gold und Silber machen erneut etwas Boden gut.
SMI vorbörslich leicht im Plus, angeführt von Zurich Insurance und Swisscom. Swiss Re hingegen im Minus. Bei den Nebenwerten lassen Burckhardt, Siegfried, Adecco und Oerlikon die Muskeln spielen.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Burckhardt +3.9% (Heraufstufung)
Adecco +2.6% (Zahlen)
Verlierer:
Swiss Re -0.9% (Zahlen, Ausblick)
VAT Group -0.9% (US-Vorgaben)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Zurich Insurance: Op. Halbjahresgewinn 4.76 Mrd $ (erw. 4.61 Mrd $). Comb. Ratio P&C 92.7pc (erw. 92.4pc). US-Tochter Farmers eher etwas enttäuschend. Jefferies bleibt für HOLD bis 520 Fr. und Royal Bank of Canada für OUTPERFORM bis 670 Fr.
Swiss Re: Quartalsgewinn 2.83 Mrd $ (erw. 2.72 Mrd $). Comb. Ratio P&C 76.7pc (erw. 80.1pc). Comb. Ratio CorSo 86.1pc (erw. 86.7pc). Diesjährige Gewinnvorgaben werden bestätigt. Der Rückversicherer strebt mittelfristig höhere Einsparungen an. UBS bleibt für SELL bis 112 Fr. und Jefferies für HOLD bis 130 Fr.
Adecco: Quartalsumsatz 6 Mrd € (erw. 5.94 Mrd €). Org. Wachstum +5.6pc (erw. +4.5pc). Op. Gewinn 165 Mio € (erw. 163 Mio €). Aktie nach überzeugenden Zahlen bei den Branchennachbarn Randstad und Manpower in den letzten Wochen bereits mit einem guten Lauf. Jefferies mit UNDERPERFORM bis 13.50 Fr. spätestens jetzt in Erklärungsnot. Vontobel widerspricht jedenfalls mit BUY bis 30 Fr.
Bachem: Berenberg Bank verteidigt die zuletzt schwache Aktie mit BUY bis 86 Fr. Bankeigene Schätzungen werden allerdings um bis zu 6pc nach unten genommen.
Belimo: Research Partners erhöht auf 977 (931) Fr. mit HALTEN. Hält die guten Wachstumsaussichten weitestgehend für eingepreist.
Burckhardt: Kepler Cheuvreux geht auf BUY (Hold) bis 570 (505) Fr. Schon die zweite Kaufempfehlung innerhalb von 24 Stunden.
Clariant: Auch Jefferies geht auf HOLD (Underperform) bis 10.20 (6) Fr. Trägt mit diesem Schritt den deutlich gesunkenen Prozessrisiken Rechnung. Julius Bär erhöht auf 10 (8) Fr. mit HOLD.
Galenica: Halbjahresumsatz 2.14 Mrd Fr. (erw. 2.13 Mrd Fr.). Op. Gewinn 118 Mio Fr. (erw. 120 Mio Fr.). Diesjährige Vorgaben bleiben dieselben. UBS ist für NEUTRAL bis 85 Fr. Basler KB bleibt für ÜBERGEWICHTEN bis 95 Fr.
Georg Fischer: Swisscanto kauft Aktien zu. Fondstochter der ZKB hält erstmals seit Ende März wieder mehr als 3pc am Schaffhauser Industrie-Urgestein.
Interroll: Gleich zwei kleinere Titelkäufe aus dem Verwaltungsratsgremium Im Gesamtbetrag von 75'000 Fr.
Novartis: US-Wettbewerbsbehörde FTC gibt grünes Licht für die Übernahme von Myricx. Was zu erwarten war..
Oerlikon: Halbjahresumsatz 790 Mio Fr. (erw. 781 Mio Fr.). Op. Gewinn 156 Mio Fr. (erw. 150 Mio Fr.). Auftragsbücher gut gefüllt. Diesjährige Wachstums- und Margenvorgaben werden überraschend angehoben. UBS nach der kürzlichen Heraufstufung fein raus mit BUY bis 5.70 Fr.
R&S Group: UBS setzt den dicken Rotstift an mit BUY bis 23.30 (26) Fr. Streicht die Gewinnschätzungen um bis zu 17pc zusammen. Octavian deutlich zuversichtlicher mit BUY bis 28.40 (31.90) Fr. Nicht so Kepler Cheuvreux mit HOLD bis 20 (22) Fr.
Swisscom : Halbjahresumsatz 7.22 Mrd Fr. (erw. 7.21 Mrd Fr.). Op. Gewinn 2.56 Mrd Fr. (erw. 2.51 Mrd Fr.). Ausblick bestätigt. In Italien überraschend flott unterwegs... Vontobel bleibt für HOLD bis 630 Fr.