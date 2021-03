Umfrage der Deutschen Bank bei US-Kleinstanlegern zeigt: Jeder zweite 25- bis 34-Jährige will für den Stimulus-Check Aktien kaufen. Vier von fünf Befragten mit Börsenerfahrung unter 12 Monaten. Das kann ja heiter werden!

Verlierer: Novartis -2.8% (ex Dividende) Inficon -1.9% (Zahlen, Ausblick)

SMI vorbörslich schwächer. Dividendenabgang beim Schwergewicht Novartis belastet. "Übliche Verdächtige" wie Logitech, AMS und Co. im Zuge negativer US-Vorgaben tiefer. Händler berichten von einer abwartenden Haltung der Marktakteure. Also auch keine auffälligen Verkäufe.

New Yorker Börse schmiert im späten Handel ab. Stimmung insbesondere bei den Tech-Giganten von den wieder steigenden Zinsen belastet. US-Aktienfutures grenzen Verluste im asiatischen Handel etwas ein, verlieren bis zu 0.3 Prozent. Dortige Börsen mehrheitlich tiefer. Verspricht für Europa und die Schweiz nichts Gutes.

Swiss Life: Nach Merrill Lynch geht auch HSBC auf HOLD (Buy) bis 498 (496) Fr. Bewertung nicht länger attraktiv. Morgan Stanley ist gar für UNDERWEIGHT bis 446 (424) Fr. Dem widerspricht die Citigroup mit BUY bis 510,60 (474) Fr. Wie so oft von allem ein bisschen etwas.

VAT Group: Op. Jahresgewinn 217.2 Mio Fr. (erw. 216 Mio Fr.). Grosszügige Erhöhung der Dividende. Vorgaben für den Quartalsumsatz quasi eine Punktlandung auf den Erwartungen. Credit Suisse bleibt dennoch für UNDERPERFORM bis 187 Fr. Rivalin UBS hingegen für BUY bis 280 Fr.

Adecco: Goldman Sachs erhöht auf 62 (60.50) Fr. mit NEUTRAL.

AMS: Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag für Osram Licht endlich eingetragen. Wichtiger Meilenstein.

Basilea: Hedgefonds-Milliardär Kenneth Griffin hat nicht an Kapitalerhöhung teilgenommen. Stimmenanteil fällt.

Bossard: Stifel ist für BUY bis 225 (200) Fr. Starkes Schlussquartal und neue Mittelfristziele.

Dormakaba: Credit Suisse ist für OUTPERFORM bis 648 (612) Fr. Nimmt die Gewinnschätzungen um durchschnittlich 5 Prozent nach oben. SocGen bleibt für HOLD bis 615 (560) Fr.

Emmi: Stifel erhöht auf 960 (940) Fr. mit HOLD. Nimmt diesjährige Gewinnschätzungen um 2.4 Prozent nach oben.

Energiedienst: Research Partners sind für KAUFEN bis 45 (40) Fr.

Evolva: Edison errechnet neuerdings einen fairen Wert von 0.32 (0.38) Fr. Überraschender Rücktritt des Firmenchefs und künftig weiterer Finanzierungsbedarf.

Forbo: Op. Jahresgewinn 137 Mio Fr. (erw. 128.3 Mio Fr.). Dividende wird erwartungsgemäss gekürzt. Ausblick eher vage. UBS ist für NEUTRAL bis 1550 Fr.

Georg Fischer: Aktie für UBS ein Kauf mit BUY bis 1450 (1210) Fr. Vontobel pflichtet dem bei mit BUY bis 1360 (100) Fr.

Inficon: Jahresgewinn 49.3 Mio $ (erw. 49.5 Mio $). Dividendenkürzung eine Enttäuschung. Margenvorgaben wenig aussagekräftig.

Kardex: Jahresumsatz 413 Mio € (erw. 419 Mio €). Op. Gewinn 55.5 Mio € (erw. 48.8 Mio €). Dividende unter Vorjahr. Felix Thöni löst Philipp Buhofer an der VR-Spitze ab. UBS enttäuscht vom Auftragseingang, bleibt deshalb für NEUTRAL bis 178 Fr.

Kudelski: Reserach Partners erhöhen auf 4 (1.20) Fr. mit VERKAUFEN.

Kühne+Nagel: AlphaValue geht auf ADD (Sell) bis 250 Fr. Credit Suisse bleibt hingegen bei UNDERPERFORM bis 187 (166) Fr.

Leonteq: Grössere Veränderungen im VR. Firmengründer Lukas Ruflin und Sandro Dorigo pochen nicht länger auf eigenem Einsitz im Gremium.

Lindt&Sprüngli: Stifel ist für HOLD bis 8100 (7700) Fr. Erhöht die Gewinnschätzungen um bis zu 5.2 Prozent. Berenberg Bank geht auf 8400 (8000) Fr. mit HOLD.

Meyer Burger: Gibt Marken- und Produktrepositionierung in Auftrag. Was nach dem strategischen Vorstoss in die Solarzellenproduktion zu erwarten war.

Novartis: Als erste SMI-Aktie ex Dividende gehandelt. Kostet den SMI heute wohl ein paar Punkte.

Oerlikon: Kepler Cheuvreux erhöht auf 12 (11.25) Fr. mit BUY.

SIG Combibloc: Goldman Sachs senkt auf 19 (20) Fr. mit NEUTRAL.

Straumann: Jefferies erhöht auf 1150 (1040) Fr. mit HOLD, Kepler Cheuvreux auf 1170 (1090) Fr. ebenfalls mit HOLD.

Vifor: J.P. Morgan ist für UNDERWEIGHT bis 120 (130) Fr.

Zurich Insurance: US-Rivale Metlife stellt das Südeuropa-Geschäft ins Schaufenster. Kann Zurich-Chef Mario Greco daran vorbeischlendern, ohne in Kauflaune zu verfallen?

