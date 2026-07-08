...industrielle Revolution anzuzetteln, wie man sie seit der Erfindung des Internets nicht mehr gesehen habe. Zur Erinnerung: Die Aktie ging gestern Dienstag in New York um 7pc tiefer bei rund 150 $ aus dem Handel. Bei Kursen von 800 $ würde SpaceX an der Börse mit dem 93-fachen des für das Jahr 2028 zu erwartenden operativen Jahresgewinns (EBITDA) bewertet, was völlig verrückt klingt. Nächsthöheres Kursziel kommt mit etwas mehr als 400 $ schon beinahe bescheiden daher.