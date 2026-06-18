Das ist an den Märkten passiert
...auf 60 (zuvor 55) Franken. Dickerson sieht insbesondere in Nordamerika und Asien Raum für positive Zahlenüberraschungen und preist die UBS-Aktie selbst nach dem guten Lauf der letzten Wochen mit BUY zum Kauf an. Als der Londoner Analyst letztmals eine Kaufempfehlung mit einem geradezu abenteuerlich hohen Kursziel aussprach, reagierte die Börse eher unterkühlt. Ist diesmal alles anders?
New Yorker Börse trotz zinsseitigem Nullentscheid tiefer. Wichtigste Indizes bei Sitzungsende nur geringfügig über den Tagestiefstständen. Situation bei den Langfristzinsen bleibt entspannt. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel denn auch bereits wieder gefragt. Gewinnen bis zu 1.2pc. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen freundlich. Europa und die Schweiz hingegen etwas tiefer erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen unter Druck. Nicht so Gold und Silber.
SMI vorbörslich leicht im Minus. ABB einziger Blue Chip mit positiven Vorzeichen. Amrize und Alcon unter Druck. Bei den Nebenwerten stehen freundliche Schindler, VAT Group, Leonteq und AMS Osram schwächern BB Biotech gegenüber. Heute grosser SNB-Tag. Ökonomen gehen von zinsseitiger Nullrunde aus.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Leonteq +1.9% (Vergangenheitsbewältigung)
Schindler +0.6% (Rückkaufprogramm)
Verlierer:
Amrize -1.7% (US-Vorgaben)
Alcon -1.5% (US-Vorgaben)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Roche: US-Arzneimittelbehörde FDA winkt Generikum von Norwich Pharma für Xofluza von Roche durch. Erstes solches Nachahmermedikament.
Schindler: Stockt das laufende Rückkaufprogramm um weitere 200 Mio Fr. auf. Schritt dürfte in Börsenkreisen gut ankommen. Vontobel bleibt für BUY bis 330 Fr.
Cicor: MWB Research verteidigt die zuletzt schwache Aktie mit BUY bis 180 Fr. Wurde vom Unternehmen allerdings für die Research-Abdeckung beauftragt.
Clariant: Deutsche Bank senkt auf 7.50 (7.70) Fr. mit HOLD. Nimmt auf die Zahlen hin kleinere Schätzungsanpassungen vor.
Interroll: Blackrock trennt sich von Aktien. Weltgrösster Vermögensverwalter hält erstmals seit Januar wieder weniger als 3pc am Anbieter von Logistiklösungen.
Leonteq: Schliesst sämtliche regulatorischen Altlasten ab. Finma bestätigt Umsetzung sämtlicher Massnahmen.
Stadler Rail: Erhält den Zuschlag für die Lieferung von 25 weiteren Güterlokomotiven an den europäischen Lokomotivenvermieter Alpha Trains.
Swatch Group: Citigroup ist für NEUTRAL bis 211 (193) Fr. Umsatz- und Gewinnentwicklung dürfte die Talsohle in der ersten Jahreshälfte durchschritten haben.