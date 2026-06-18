...auf 60 (zuvor 55) Franken. Dickerson sieht insbesondere in Nordamerika und Asien Raum für positive Zahlenüberraschungen und preist die UBS-Aktie selbst nach dem guten Lauf der letzten Wochen mit BUY zum Kauf an. Als der Londoner Analyst letztmals eine Kaufempfehlung mit einem geradezu abenteuerlich hohen Kursziel aussprach, reagierte die Börse eher unterkühlt. Ist diesmal alles anders?