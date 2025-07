New Yorker Börse auch am Freitag wieder in Rekordlaune. Bestmarken können bis Sitzungsende allerdings nicht verteidigt werden. Nvidia und Co ganz im Zeichen von Gewinnmitnahmen. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel gefragt. Gewinnen dank Hoffnungen im Handelsstreit bis zu 0.7pc. Dortige Börsen mehrheitlich freundlich. Bäume wachsen jedoch nicht in den Himmel. Europa und die Schweiz höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen flott unterwegs.