New Yorker Börse am Freitag in der zweiten Sitzungshälfte flott unterwegs. Kann Verluste der vorangegangenen Handelstage eingrenzen. Tech-Giganten ganz im Zeichen von Gelegenheitskäufen. US-Aktienfutures bauen ihre Gewinne heute früh im asiatischen Handel mit einem Plus von bis zu 0.6pc weiter aus. Hoffnung gilt einem längst überfälligen Durchbruch im Ukraine-Konflikt. Asiatische Börsen durchs Band freundlich. Auch Europa und die Schweiz höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen erstmals wieder mit positiven Vorzeichen. Allerdings von einer gewissen Zurückhaltung der Anleger die Rede. Gold und Silber hingegen im Angebot.