New Yorker Börse von Dienstag auf Mittwoch mit einem halbwegs geglückten Erholungsversuch. Von Gelegenheitskäufen bei den Tech-Giganten zu vernehmen. US-Aktienfutures nach einem sich abzeichnenden Sieg der Demokraten bei den Midterms heute früh im asiatischen Handel im Angebot. Verlieren bis zu 0.4pc. Dortige Börsen uneinheitlich. Europa und die Schweiz tiefer erwartet. Aufbäumen bei Bitcoin, Ethereum und anderen Kryptowährungen. Gold und Silber vorerst etwas höher.