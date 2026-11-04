Das ist an den Märkten passiert
...weiterhin enttäuschend. Mit Straumann und Sika bloss zwei Aktien von aufstrebenden Unternehmen aus der Schweiz auf der 25 Namen starken Liste zu finden. Rechnerisches Aufwärtspotenzial zum Zwölf-Monats-Kursziel des bankeigenen Analysten von 225 Franken bei Sika bei 28pc. Zwölf-Monats-Kursziel für Straumann mit 125 Franken verspricht sogar ein Aufwärtspotenzial von 29pc.
New Yorker Börse von Dienstag auf Mittwoch mit einem halbwegs geglückten Erholungsversuch. Von Gelegenheitskäufen bei den Tech-Giganten zu vernehmen. US-Aktienfutures nach einem sich abzeichnenden Sieg der Demokraten bei den Midterms heute früh im asiatischen Handel im Angebot. Verlieren bis zu 0.4pc. Dortige Börsen uneinheitlich. Europa und die Schweiz tiefer erwartet. Aufbäumen bei Bitcoin, Ethereum und anderen Kryptowährungen. Gold und Silber vorerst etwas höher.
ABB vorbörslich einzige SMI-Aktie im Plus. Bei den Nebenwerten stehen gefragte Idorsia, Sulzer, AMS Osram und Implenia schwachen Barry Callebaut, Helvetia sowie Clariant gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Idorsia +4.2% (Produktnews)
Implenia +2.3% (Grossauftrag)
Verlierer:
Clariant -1.8% (Herunterstufung)
Helvetia Baloise -1.7% (Herunterstufung)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
UBS: Aus Übersee kommend, wird erneut auf einen Zusammenschluss mit oder besser gesagt auf eine Übernahme durch Morgan Stanley spekuliert. Der US-Rivale könnte sogar bereit sein, eine Prämie für die grösste Schweizer Bank zu bezahlen, schreibt etwa das Portal Wall St Insight.
Barry Callebaut: Jahresumsatz 12.19 Mrd Fr. (erw. 12.46 Mrd Fr.). Volumenwachstum -0.7pc (erw. -1.1pc). Op. Gewinn 594 Mio Fr. (erw. 600.8 Mio Fr.). Ausblick durchwachsen. Vontobel bleibt für BUY bis 1500 Fr. und die ZKB für MARKTGEWICHTEN. Kepler Cheuvreux widerspricht mit REDUCE bis 1000 Fr.
BKW: UBS trimmt auf 132 (135) Fr. mit NEUTRAL. Warnt vor einer möglichen Senkung des diesjährigen Gewinnziels.
Clariant: Deutsche Bank geht auf HOLD (Buy) bis 10.90 (12.60) Fr. Basler KB ist für MARKTGEWICHTEN bis 10.25 (9.50) Fr., Bernstein Société Générale für MARKET PERFORM bis 10 (10.20) Fr. und Morgan Stanley sogar nur für UNDERWEIGHT bis 8.40 (8.10) Fr. Mal wieder für jeden Geschmack etwas dabei...
DocMorris: Baut den Geschäftsbereich Telemedizin mittels der Übernahme von Medi24 aus. Kaufpreis im tiefen zweistelligen Millionenbereich.
Dormakaba: Basler KB ist für MARKTGEWICHTEN bis 70 (61) Fr. Das Transformationsprogramm entfalte zusehends Wirkung, hält die zuständige Analystin fest.
DSM-Firmenich: Quartalsumsatz 2.37 Mrd € (erw. 2.36 Mrd €). Org. Wachstum +5pc (erw. +5.1pc). Op. Gewinn 482 Mio € (erw. 484 Mio €). Diesjährige Wachstumsvorgaben werden wenig überraschend angehoben. Vontobel bleibt für HOLD bis 102 Fr., die ZKB für MARKTGEWICHTEN und Kepler Cheuvreux für HOLD bis 100 €.
Geberit: Basler KB ist für MARKTGEWICHTEN bis 590 (575) Fr., Oddo für OUTPERFORM bis 635 (660) Fr., Vontobel für HOLD bis 580 (550) Fr. und Morgan Stanley für UNDERWEIGHT bis 540 (537) Fr.
Idorsia: US-Arzneimittelbehörde FDA erteilt Quviviq bei Kindern den Status als "Breakthrough Therapy". Geht für gewöhnlich mit einer beschleunigten Prüfung und einem längeren Patentschutz einher. Aktie für Kepler Cheuvreux ein Kauf bis 4.50 Fr.
Implenia: Macht das Rennen um einen Auftrag für den Technikausbau eines Datencenters in der Schweiz. Volumen liegt im tiefen dreistelligen Millionenbereich. UBS bleibt "käufig" mit BUY bis 100 Fr. Kepler Cheuvreux ebenfalls mit BUY bis 90 Fr.
Kudelski: U-blox will künftig die Sicherheitstechnologie von Kudelski Labs in die neuen Chipplattformen integrieren.
Logitech: Finanzchef auf einer Road-Show mit der UBS mit ermutigenden Aussagen in Bezug aufs Firmenkunden-Geschäft. Grossbank bleibt indes für NEUTRAL bis 80 Fr.
Lonza: Royal Bank of Canada erhöht auf 820 (760) Fr. und die Basler KB auf 710 (675) Fr. mit ÜBERGEWICHTEN. Bank of America deutlich zurückhaltender mit NEUTRAL bis 700 (610) Fr.
Medartis: UBS ist für BUY bis 120 (105) Fr. Bankeigene Schätzungen werden auf Basis der höheren Jahresvorgaben um bis zu 18pc nach oben angepasst.
Meier Tobler: Schwedische Ahlsell bietet 45.50 Fr. je Aktie in bar. Verwaltungsrat und Ankeraktionär sprechen sich für eine Annahme des Angebots aus. ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN.
R&S Group: Lädt heute ins polnische Lodz zum Investorentag. Vorabinformationen umfassen unter anderem eine Bestätigung der diesjährigen Vorgaben genauso wie der Mittelfristziele. Auftragsbücher per Ende Oktober gut gefüllt. Octavian bleibt für BUY bis 28.50 Fr. und die ZKB für ÜBERGEWICHTEN.
Rieter: Daniel Lippuner wird aufgrund von Differenzen nun doch nicht Firmenchef. Der "Branchen-Veteran" verlangte nachträglich wohl zu viel. Für ihn übernimmt Georg Stausberg.
Sika: Spannt mit der australischen IndustryOS für digitale Tunnellösungen zusammen. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 210 Fr.
Temenos: Julius Bär erhöht auf 80 (75) Fr. mit HOLD. Zuständiger Analyst lobt die strikte Kostenkontrolle.