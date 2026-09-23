...24pc verfügt die Aktie des Sensorenherstellers über einen komfortablen Vorsprung gegenüber der zweitplatzierten Rieter mit knapp 13pc. US-Investmentbank Jefferies erhöht ihr Kursziel nun auf 25.50 (zuvor 21) Franken und verleiht ihrer Kaufempfehlung für AMS Osram damit Nachdruck. Zuständiger Analyst Janardan Menon sieht bei MicroVCSEL-Lösungen ein hohes kommerzielles Potenzial. Ziehen weitere Analysten nach? Ich denke da etwa an jenen der UBS.