Das ist an den Märkten passiert
...24pc verfügt die Aktie des Sensorenherstellers über einen komfortablen Vorsprung gegenüber der zweitplatzierten Rieter mit knapp 13pc. US-Investmentbank Jefferies erhöht ihr Kursziel nun auf 25.50 (zuvor 21) Franken und verleiht ihrer Kaufempfehlung für AMS Osram damit Nachdruck. Zuständiger Analyst Janardan Menon sieht bei MicroVCSEL-Lösungen ein hohes kommerzielles Potenzial. Ziehen weitere Analysten nach? Ich denke da etwa an jenen der UBS.
New Yorker Börse in Rekordlaune. Nasdaq-Indizes vergangene Nacht mit neuen Bestmarken, Leitindex S&P 500 schrammt knapp daran vorbei. Tech-Giganten weiterhin im Aufwind. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich nur langsam. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel gut behauptet. Dortige Börsen einmal mehr uneinheitlich. Geschehen bei Bitcoin, Ethereum und anderen Kryptowährungen ganz im Zeichen von Anschlusskäufen. Gold und Silber hingegen im Angebot.
Sämtliche 20 SMI-Titel vorbörslich im Plus, angeführt von Schwergewicht Roche. Bei den Nebenwerten sind AMS Osram, VAT Group und EFG gefragt.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
AMS Osram +1.7% (Kurszielerhöhung)
EFG International +1.7% (Vergleich)
Verlierer:
keine
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
UBS: Aktie gestern zeitweise 4pc tiefer. Händler verweisen auf eher vorsichtige Aussagen von Firmenchef Sergio Ermotti zur momentanen Geschäftsentwicklung in der Schweiz anlässlich der Bank of America Financials CEO Conference. Heute Ständerats-Entscheid in Sachen künftiges Eigenmittel-Regime.
DocMorris: Heute Auftakt in einem wegweisenden Gerichtsstreit vor dem Landgericht Karlsruhe. Im Zentrum steht der Vorstoss der Drogeriemarktkette dm in den Versandapothekenmarkt. Nervosität den Leerverkäufern gewiss.
ABB: Oddo erhöht auf 89 (86) Fr. mit NEUTRAL. Schweizerisch-schwedisches Industrie-Urgestein dürfte den Auftragseingang auch im laufenden Quartal wieder steigern.
Avolta: Baut das Gastronimieangebot an drei Flughäfen auf Hawaii aus. Kepler Cheuvreux bleibt für HOLD bis 50 Fr.
EFG International: Einigt sich mit dem kuwaitischen Pensionsfonds in mutmasslicher Schmiergeld-Affäre. Wichtiger Schritt in der Vergangenheitsbewältigung belastet die laufende Rechnung mit rund 5 Mio Fr. ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN.
Galderma: Wird am diesjährigen EADV-Kongress in Wien wichtige Studienergebnisse veröffentlichen. Auch solche zum Verkaufsschlager Nemluvio. Aktie für Kepler Cheuvreux ein Kauf bis 215 Fr.
Kühne+Nagel: Mehrere Titelkäufe und -verkäufe aus der Chef-Etage. Ein ungewohntes Phänomen so zeitnah beieinander. Goldman Sachs will es wissen mit BUY bis 250 (235) Fr.
LUKB: Stefan Studer übernimmt ab 2027 den Chefsessel von Daniel Salzmann. ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN.
Partners Group: AlphaValue senkt auf 935 (1015) Fr. mit BUY. Zuständiger Analyst ist zurückhaltender, was die Entwicklung bei den verwalteten Kundenvermögen anbetrifft.
Peach Property: Op. Halbjahresgewinn 30 Mio €. Diesjährige Gewinnvorgaben bestätigt. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 7.30 Fr.
Roche: Wirkstoff Sefaxersen mit vielversprechenden Studienergebnissen auf dem Gebiet der Nephropathie. Vontobel erhöht auf 412 (410) Fr. mit BUY.
Sonova: Bernstein Société Générale ist für OUTPERFORM bis 275 (255) Fr. Kombination aus Belebung im Hörgerätemarkt und Marktanteilsgewinnen verspricht Ergebnisverbesserungen.
Straumann: Aktie für Bernstein Société Générale ein Kauf mit OUTPERFORM bis 124 (122) Fr. Nordamerika-Geschäft nicht länger ein Sorgenkind für den Weltmarktführer aus Basel.
Swiss Life: Grösserer Titelverkauf aus dem Verwaltungsratsgremium in Höhe von 4.7 Mio Fr. Grösste mir bekannte Transaktion dieser Art seit Jahren beim Lebensversicherer.
Zurich Insurance: Grünes Licht für die milliardenschwere Übernahme von Beazley in Grossbritannien. Kepler Cheuvreux bleibt für HOLD bis 599 Fr. und die ZKB für ÜBERGEWICHTEN.