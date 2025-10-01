Das ist an den Märkten passiert

Nach Ablauf der Frist für einen Übergangshaushalt tritt der sogenannte «Shutdown» in den USA in Kraft. Einige Regierungsgeschäfte stehen still. Dies, weil sich Republikaner und Demokraten im Kongress nicht auf eine Brückenfinanzierung einigen. Hatten wir schon einige Male in der Vergangenheit. Die meisten Pattsituationen endeten in Last-Minute-Deals.

Dennoch ist das nicht gut für die Wirtschaft. Und der «Shutdown» könnte Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsberichte verzögern. Diese dienen der Fed als Grundlage für Zinsentscheide. «Die Lage könnte hässlich werden, wenn der Shutdown vor der nächsten Zinsentscheidung der Fed ein Informationsvakuum bei Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten schafft», sagte Michael Bailey von FBB Capital Partners bei Bloomberg. «Da Aktienkurse und Bewertungen zudem nahe ihren Höchstständen liegen, könnten sich einige kleinere schlechte Nachrichten kurzfristig zu einer Korrektur auswachsen.»

Die US-Börsen reagierten bislang gelassen auf den drohenden Stillstand. Am Dienstag noch mit leichten Avancen. Am Mittwoch zeigen die Futures auf US-Aktienmärkte südwärts. Dow Jones 0,4pc im Minus, Nasdaq 0,5pc. SMI vorbörslich 0,43pc höher. Gold erneut mit neuem Rekord bei 3876 Dollar.

Diese Aktien schlagen vorbörslich aus

Gewinner:
Novartis +1,3% (US-Zulassung für Medi und Kurszielerhöhung)
Ypsomed +1.2% 

Verlierer:
Clariant -0.4% (Kurszielreduktion)
 

Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele

ABBBNP Paribas Exane nimmt Abdeckung mit UNDERPERFORM auf. Preisziel 58 Dollar.

Basilea: Mitglied des Managements verlauft Aktien im Wert von 56'400 Fr.

Clariant: Barclays senkt auf 8 (12,40) Fr. und hat EQUAL WEIGHT.

Givaudan: Will amerikanischen Parfumhersteller Belle Aire Creations kaufen. Keine Angaben zum Preis.

Kardex: Blackrock meldet Anteil von 3,087pc (vorher: 3,142pc).

Kühne+Nagel: Startet erste eigene Niederlassung mit Lager in Island.

Leclanché: Wiederum tiefrote Zahlen trotz leichtem Umsatzwachstums im H1 2025. 39 Mio. Fr. Reinverlust und 7 Mio. Fr. Verkäufe...

Naturenergie Holding: Geschäftsführer Boris Philippeit von Tochtergesellschaft naturenergie legte seine Funktionen zum 30. September nieder. Management soll neu organisiert werden.

Nestlé: Am Mittwoch unter Beobachtung. Aktien schlossen am Dienstag 1,4pc höher, spekulative Käufe. 

Novartis: Kriegt in USA Zulassung für orales Medikament Rhapsido zur Behandlung einer chronischen Hautkrankheit. Kostet dort 4521 Dollar für 30 Tage.

Novartis und Roche: US-Pharmakonzern Pfizer wird nach Angaben der US-Regierung bestimmte Medikamente vergünstigen. Aktien steigen in den USA 5pc. Basler Pharmamultis schon am Dienstag bei Börsenschluss höher.

Novartis: Exane BNP Paribas erhöht auf 113 Fr.- OUTPERFORM.

Novavest: Caceis meldet Anteil von 15,013pc (vorher: 14,958pc).

Sika: Tätigt weiteren Zukauf und übernimmt dänischen Mörtelfabrikanten Marlon Tørmørtel. Aktie nach wie vor auf tiefstem Stand seit über fünf Jahren. 

Sika: Goldman Sachs senkt auf 245 (250) Fr. und hat weiterhin BUY.

Sonova: Jefferies senkt auf 235 (245) Fr. und hat HOLD.

Straumann: Jefferies senkt auf 95 (115) Fr. und bleibt bei HOLD. Aktien am Dienstag 3pc tiefer. Geht Talfahrt weiter?

Temenos: BNP Paribas meldet Anteil von 11,74pc (vorher: 11,38pc).

Vaudoise: Übernimmt Zürcher Anlageberater Ecofin Investment Consulting. Wurde 1996 vom Wirtschaftsprofessor Martin Janssen gegründet.

Zuger KB: Bankratspräsi Urs Rüegsegger tritt im Mai 2026 ab. Aktie bei 8700 Fr. nahe Rekordstand.

 