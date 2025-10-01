Das ist an den Märkten passiert
Nach Ablauf der Frist für einen Übergangshaushalt tritt der sogenannte «Shutdown» in den USA in Kraft. Einige Regierungsgeschäfte stehen still. Dies, weil sich Republikaner und Demokraten im Kongress nicht auf eine Brückenfinanzierung einigen. Hatten wir schon einige Male in der Vergangenheit. Die meisten Pattsituationen endeten in Last-Minute-Deals.
Dennoch ist das nicht gut für die Wirtschaft. Und der «Shutdown» könnte Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsberichte verzögern. Diese dienen der Fed als Grundlage für Zinsentscheide. «Die Lage könnte hässlich werden, wenn der Shutdown vor der nächsten Zinsentscheidung der Fed ein Informationsvakuum bei Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten schafft», sagte Michael Bailey von FBB Capital Partners bei Bloomberg. «Da Aktienkurse und Bewertungen zudem nahe ihren Höchstständen liegen, könnten sich einige kleinere schlechte Nachrichten kurzfristig zu einer Korrektur auswachsen.»
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
ABB: BNP Paribas Exane nimmt Abdeckung mit UNDERPERFORM auf. Preisziel 58 Dollar.
Givaudan: Will amerikanischen Parfumhersteller Belle Aire Creations kaufen. Keine Angaben zum Preis.
Leclanché: Wiederum tiefrote Zahlen trotz leichtem Umsatzwachstums im H1 2025. 39 Mio. Fr. Reinverlust und 7 Mio. Fr. Verkäufe...
Naturenergie Holding: Geschäftsführer Boris Philippeit von Tochtergesellschaft naturenergie legte seine Funktionen zum 30. September nieder. Management soll neu organisiert werden.
Novartis: Kriegt in USA Zulassung für orales Medikament Rhapsido zur Behandlung einer chronischen Hautkrankheit. Kostet dort 4521 Dollar für 30 Tage.
Sika: Tätigt weiteren Zukauf und übernimmt dänischen Mörtelfabrikanten Marlon Tørmørtel. Aktie nach wie vor auf tiefstem Stand seit über fünf Jahren.
Straumann: Jefferies senkt auf 95 (115) Fr. und bleibt bei HOLD. Aktien am Dienstag 3pc tiefer. Geht Talfahrt weiter?
Vaudoise: Übernimmt Zürcher Anlageberater Ecofin Investment Consulting. Wurde 1996 vom Wirtschaftsprofessor Martin Janssen gegründet.