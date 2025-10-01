Dennoch ist das nicht gut für die Wirtschaft. Und der «Shutdown» könnte Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsberichte verzögern. Diese dienen der Fed als Grundlage für Zinsentscheide. «Die Lage könnte hässlich werden, wenn der Shutdown vor der nächsten Zinsentscheidung der Fed ein Informationsvakuum bei Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten schafft», sagte Michael Bailey von FBB Capital Partners bei Bloomberg. «Da Aktienkurse und Bewertungen zudem nahe ihren Höchstständen liegen, könnten sich einige kleinere schlechte Nachrichten kurzfristig zu einer Korrektur auswachsen.»