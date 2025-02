Im Fokus stand die Münchener Sicherheitskonferenz, auf der an diesem Wochenende die neue Richtung der US-Regierung im Ukraine-Konflikt besonders im Fokus steht. US-Vizepräsident J.D. Vance hielt am Nachmittag eine mit Spannung erwartete Rede, ging jedoch nicht wie erwartet auf die drängenden sicherheitspolitischen Fragen (z.B. Bemühungen um Frieden in der Ukraine, Lastenteilung bei den Verteidigungsausgaben) ein.