Stärkster Sektor in Europa waren zur Wochenmitte die Technologiewerte . Sie profitierten unter anderem von guten Nachrichten eines Branchen-Schwergewicht aus Europa. Der Auftragseingang des niederländischen Halbleiterausrüsters ASML im vergangenen Quartal fiel gut doppelt so hoch aus wie erwartet. Die honorierten die Aktien, die am Montag wie etliche andere Chiptitel unter dem DeepSeek-Schock gelitten hatten, mit einem Kursprung von 5,6 Prozent.