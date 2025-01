An der Spitze des EuroStoxx 50 gewannen mit ING und BBVA zwei Banken 3,2 beziehungsweise 3,1 Prozent. ING profitierten von einer Hochstufung durch Bernstein Research. BBVA kam eine Kaufempfehlung von Bank of America zu Gute. Die Papiere des Finanzdienstleisters Adyen fielen am EuroStoxx-Ende um 5,5 Prozent.