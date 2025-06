Die israelischen Luftangriffe auf Atomanlagen und andere Ziele im Iran haben dem Dax am Freitag herbe Kursverluste eingebrockt. Zum Börsenschluss büsste der deutsche Leitindex 1,07 Prozent auf 23.516,23 Punkte ein. Damit verzeichnete er den sechsten negativen Handelstag in Folge sowie ein Wochenminus von 3,2 Prozent. Noch in der Vorwoche hatte der Dax mit 24.479 Punkten ein Rekordhoch erzielt.