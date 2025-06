Eine weitere Eskalation des neuen Nahostkriegs könnte die Ölpreise über 80 US-Dollar treiben, warnen die Experten von ING Economics. Von der US-Notenbank Fed werde ohnehin eine Beibehaltung der aktuellen Zinsen erwartet. Durch diese Ereignisse dürfte sie sich in ihrer Haltung bestätigt fühlen. Am kommenden Mittwochabend entscheiden die Währungshüter über ihre weitere Geldpolitik.