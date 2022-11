Der SMI schloss vergangene Woche mit einem Plus von 3,2 Prozent. Es war die siebente Woche in Folge mit einem Plus am Handelsschluss der Woche. Im Vergleich zum Jahrestief von vor vier Wochen liegt der Kurs des SMI um 1100 Punkte höher. Starken Schub gaben den Aktienkursen die neuesten Inflationszahlen in den USA. Zwar ist die Teuerung in der grössen Volkswirtschaft der Welt immer noch noch, aber mit 7,7 Prozent im Oktober fiel sie tiefer aus als erwartet.