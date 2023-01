Die überraschende Änderung der Geldpolitik durch die Bank of Japan (BOJ) am 20. Dezember, die das Handelsband für die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen erweiterte, hatte den Nikkei-Index nach unten gedrückt. Seit der Beibehaltung der ultralockeren Zinspolitik der BOJ auf ihrer Sitzung in der vergangenen Woche befindet sich der Index jedoch in einem Aufwärtstrend. Er hat in diesem Monat bisher mehr als 4 Prozent zugelegt.