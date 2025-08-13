Während sich die Standardwerte im Dax von ihren Verlusten der beiden Vortage weitgehend erholten, ging es für die Papiere aus der zweiten und dritten Reihe abwärts. Im Mittelpunkt des Interesses standen weitere Quartalsberichte von Unternehmen, die überwiegend positiv aufgenommen wurden. Der Dax schloss am Mittwoch mit einem Plus von 0,67 Prozent bei 24'185,59 Punkten. Der MDax fiel hingegen um 0,25 Prozent auf 30'925,12 Zähler.