Im MDax verwandelten Aroundtown deutliche Anfangsverluste in ein Plus von 3,5 Prozent. Im Zuge der Jahreszahlen des Immobilienunternehmens hoben Experten in ersten Reaktionen die noch fehlende Entscheidung über eine Dividendenzahlung hervor. Warburg-Analyst Andreas Pläsier lobte dann aber robuste Zahlen und einen positiven Ausblick.