Wie auch in den USA und am Morgen in Asien zählten Technologiewerte an diesem Tag zu den Favoriten der Anleger. Adyen gewannen an der EuroStoxx-Spitze 6,4 Prozent. ASML folgten mit 4,3 Prozent. Impulse kamen vor allem aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI). Der ChatGPT-Anbieter OpenAI hat bei der Platzierung von Belegschaftsanteilen an Investoren Kreisen zufolge eine Bewertung von rund einer halben Billion US-Dollar (rund 426 Mrd Euro) erreicht. Vor einem halben Jahr wurde das Unternehmen noch mit rund 300 Milliarden Dollar bewertet, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete.