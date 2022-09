Der Schweizer Aktienmarkt ist mit einem Minus in die Handelswoche gestartet. Nach Verlusten von mehr als 1,5 Prozent zum Handelsstart konnte der SMI im Handelsverlauf die Einbussen aber deutlich eindämmen. Das lag vor allem an den beiden Pharma-Schwergewichten, die als einzige SMI-Titel letztlich im Plus schlossen. Da die US-Märkte wegen eine Feiertags (Labour Day) geschlossen bleiben, fehlte es an Impulsen. Folglich waren auch die Volumina gemäss Handelsteilnehmern vergleichsweise gering.