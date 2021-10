Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag eine Spur höher geschlossen. Bis kurz vor Schluss bewegte sich der SMI allerdings in negativem Territorium. Neue Rekorde an der Wall Street sorgten dann laut Händlern für die Wende. Zum schwächeren Verlauf sagte ein Börsianer, nach drei Wochen mit einem Kursgewinn sei eine Konsolidierung nicht unerwünscht, sondern tue nur gut. Seit dem Tiefpunkt von Anfang Oktober bei 11'382 Zählern hat der Leitindex SMI mehr als die Hälfte des Einbruchs wieder gutgemacht. Er steht damit aber noch klar unter dem Rekordhoch bei 12'573 Punkten von Mitte August.