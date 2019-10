06:40

Die asiatische Aktien folgten am Dienstag dem Auftrieb der Wall Street und stiegen auf ein Dreimonatshoch. Hoffnungen auf Fortschritte bei den handelspolitischen Gesprächen zwischen den USA und China und neue Impulse von der US-Notenbank trieben die Kurse.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt um 0,4 Prozent höher bei 22'958 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,9 Prozent und lag bei 1663 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,1 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,7 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 108,96 Yen und gab 0,1 Prozent auf 7,0581 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9945 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1095 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,1036 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,2848 Dollar.

An der Wall Street setzen Anleger auf eine Entspannung im Handelkonflikt zwischen den USA und China. Der S&P 500 kam am Montag auf 3039 Zähler und notierte 0,6 Prozent fester. Der Index der Technologiebörse Nasdaq legte 1,0 Prozent zu und schloss mit 8326 Punkten.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gewann 0,5 Prozent auf 27.091 Punkte. US-Präsident Donald Trump kündigte an, dass der erste Teil des Handelsabkommens mit China beim Gipfeltreffen in Chile im kommenden Monat unterzeichnet werden könnte. Das sorgte bei Investoren für Erleichterung, die befürchten, dass der Handelskonflikt die heimische Wirtschaft in Mitleidenschaft ziehen dürfte.

Dazu kommen Spekulationen auf fallende Zinsen: Am Mittwoch entscheidet die US-Notenbank Fed über den Leitzins in den USA. Börsianer gehen davon aus, dass sie dabei den Zins um 0,25 Prozentpunkte kappt.

