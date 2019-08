10:15

Die Kryptowährung Bitcoin verteuert sich um 5 Prozent auf 12'299 Dollar. "Ob die Cyber-Devise ihrer ambitionierten Rolle als 'digitales Gold' gerecht wird, steht auf einem anderem Blatt Papier", sagt Analyst Timo Emden von Emden Research. Sollte sich die politische Grosswetterlage entspannen, müsse mit Kursrückschlägen gerechnet werden.

09:10

Die weitere Eskalation im US-chinesischen Handelsstreit sorgt für tiefere Kurse an der Schweizer Börse. Der SMI fällt mit dem Handelsbeginn um 0,4 Prozent auf 9558 Punkte. Händler gehen aber davon aus, dass der Druck etwas nachlassen könnte. "Wir haben möglicherweise schon am Montag einen Teil der Abgaben vorweggenommen, zu denen es in den USA und in China gekommen ist", sagt ein Börsianer. Zudem hätten sich die Kurse in Tokio von den Tiefstwerten lösen können.

Bei den Blue Chips fallen Lonza (+0,2 Prozent) auf. Berenberg hat die Abdeckung mit dem Rating "Buy" gestartet. Während bei den Schwergewichten Nestlé unverändert tendieren, fallen Roche und Novarits um je etwa 0,5 Prozent. ABB fallen um -0,7 Prozent. Goldman Sachs hat zwar weder Rating noch Kursziel geändert, sich aber etwas vorsichtiger geäussert.

Impulse gibt es reichlich von Unternehmensseite, wo Firmen aus der zweiten Reihe über ihr Geschäft berichtet haben. Die Biotechfirma hat mit dem Mittel Ceftobiprol positive Studienergebnisse erzielt. Stark unter Druck sind Oerlikon (-2,6 Prozent) nach einer Ausblicksenkung. Der Anlagenbauer hat zwar etwas mehr Umsatz, aber eine geringere Profitabilität erzielt. Galenica (+0,6 Prozent) steigen nach guten Zahlen.

Noch keinen Kurs gibt es bei Basilea, wo ein Studienerfolg erzielt worden ist. die Aktien von Komax dürften dagegen nach einer Gewinnwarnung stark unter Druck kommen.

08:25

Die Furcht der Anleger vor einem ausgewachsenen Handelskrieg zwischen den USA und China drückt die japanische Börse auf ein Sieben-Monats-Tief. Der Nikkei-Index verlor am Dienstag bis zu 2,9 Prozent auf 20'111 Punkte. Die Börse Shanghai gab zeitweise 3,1 Prozent nach und notierte mit 2733,92 Zählern auf dem tiefsten Stand seit fast sechs Monaten.

Unterdessen fiel an den Devisenbörsen ausserhalb des chinesischen Festlandes der Yuan auf ein Rekordtief. Ein Dollar verteuerte sich im Gegenzug um bis zu 0,6 Prozent auf 7,1397 Yuan. An den chinesischen Festlandbörsen stabilisierten sich die Kurse dagegen. Ein Dollar kostete dort 7,0424 Yuan.

"Die Einstufung Chinas als Währungsmanipulator gibt den USA die Legitimation zu weiteren Schritten", sagte Norihiro Fujito, Anlagestratege bei der Investmentbank Mitsubishi UFJ Morgan Stanley. Anleger befürchteten, dass die US-Strafzölle auf bislang verschonte chinesische Waren nicht nur zehn, sondern 25 Prozent betragen werden. "Dies scheint ein langwieriger Handelskrieg ohne eine schnelle Lösung zu werden."

Am japanischen Aktienmarkt gerieten vom Auslandsgeschäft abhängige Werte unter Verkaufsdruck. So fielen die Aktien des Autobauers Toyota, des Technologie-Investors Softbank oder des Elektronik-Konzerns Panasonic um bis zu drei Prozent.

08:10

Julius Bär berechnet den SMI um 0,6 Prozent bei 9541 Punkten tiefer. Zykliker wie ABB und Adecco sowie die Banken UBS und Credit Suisse (je ca. -0,9 Prozent) trifft die Krisenstimmung am Markt am heftigsten. Lonza (+0,8 Prozent) bekommt Auftrieb von einem positiven Analystenkommentar (zu den vorbörslichen Kursen bei cash.ch).

Am breiten Markt profitieren die Aktien von Galenica (+0,5 Prozent) von guten Halbjahreszahlen. Oerlikon (+1 Prozent) sind trotz eines gesenkten Ausblicks höher gestellt. Bei Basilea (+2,3 Prozent) wirken Studienresultate positiv. Komax (-3,5 Prozent) werden wegen schlechter Zahlen wohl unter Verkaufsdruck geraten.

07:50

Zum Franken notierte der Euro zuletzt leicht über der Marke von 1,09 bei 1,0921 Franken. Am Vorabend waren es 1,0908. Der Dollar notierte zum Franken leicht höher mit 0,9748 nach 0,9736 am Montagabend.

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel an der Marke von 1,12 Dollar notiert. In der Nacht zu Dienstag kostete die Gemeinschaftswährung zeitweise einen halben Cent mehr, die Gewinne konnten aber nicht gehalten werden. Der chinesische Yuan stabilisierte sich, was für allgemeine Marktberuhigung sorgte.

06:40

Die Verschärfung im Handelsstreit zwischen den USA und China hat auch am Dienstag die Börsen in Asien belastet und für kräftige Kursverluste gesorgt. Die USA stuften China offiziell als ein Land ein, dass seine Währung zugunsten unlauterer Vorteile im Welthandel manipuliert, nachdem die Führung in Peking es am Montag zugelassen hatte, dass der Yuan auf den tiefsten Stand seit mehr als elf Jahren fällt - offenbar als Reaktion auf neue Strafzölle, die US-Präsident Donald Trump in der vergangenen Woche angekündigt hatte.

Damit sind weitere US-Strafmassnahmen möglich. "Angesichts der fragilen Lage am Markt, wird dies wahrscheinlich als Eskalation des Handelskriegs gesehen und den Ausverkauf verschärfen", erklärte Devisenexperte Steve Englander von der Bank Standard Chartered.

In Tokio verlor der japanische Leitindex Nikkei bis zum Mittag rund zwei Prozent, erholte sich dann aber. Derzeit liegt der Index um 0,6 Prozent tiefer bei 20'600 Punkten. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans büsste fast drei Prozent ein. Der Index der wichtigsten Unternehmen an den chinesischen Börsen in Shanghai und Shenzen und der Markt in Shanghai lagen mehr als zwei Prozent tiefer.

