09:55

Im zähen frühen Handel stehen nur fünf SMI-Aktien im Plus. Am unteren Ende stehen vor allem Versicherer, nachdem der Bâloise-Konzern (- Prozent) im Halbjahr die Auswirkungen der Coronaviruskrise gespürt und die Prognosen verfehlt hat.

Wichtige Kursziel- und Ratingveränderungen am Schweizer Markt: Schindler: Morgan Stanley erhöht von 211 auf 221 Franken - 'Underweight' zu 'Equal Weight'

Adecco: Morgan Stanley erhöht von 50 auf 55 Franken - 'Overweight'

Emmi: Vontobel erhöht von 780 auf 900 Franken - 'Hold'

Vifor: Mirabaud Sec. erhöht von 173 auf 179 Franken - 'Buy'

Allreal: Vontobel erhöht von 195 auf 197 Franken - 'Hold'

09:15

Der SMI steht nach Handelsbeginn etwas tiefer: Der Kurs geht um 0,3 Prozent auf 10'290 Punkte zurück. Damit kann der SMI an seine starke Performance des Vortages nicht anknüpfen. Die Vorgaben aus den USA sind positiv, wobei es nach wie vor die Techaktien sind, die den Ton angeben. Die Aktienmärkte zeigen sich damit wenig beeindruckt von militärischen Scharmützeln im südchinesischen Meer, welche einer neuen Eskalation in den ohnehin angespannten Beziehungen zwischen den USA und China gleichkommen.

Die Hoffnungen der Investoren ruhen einmal mehr auf den Notenbanken, denn am heutigen Donnerstag beginnt das hochrangig besetzte jährliche Notenbankertreffen, auf dem Fed-Chef Jerome Powell nach Einschätzung von Experten wichtige Änderungen im Zielkatalog der Fed ankündigen wird. Von einer Mehrheit der Beobachter wird erwartet, dass das Fed künftig nicht mehr eine konkrete Inflationsrate anstreben wird, sondern einen Durchschnittswert, was im Endeffekt eine noch längere Phase extrem niedriger US-Zinsen bedeuten würde.

Givaudan (-0,7 Prozent) hat am Morgen sein Strategie-Update für den Zeitraum bis 2025 bekanntgegeben. Wie bis anhin wird auch im neuen fünfjährigen Strategiezyklus auf vergleichbarer Basis ein durchschnittliches organisches Wachstum von 4 bis 5 Prozent angepeilt. Lonza (+0,7 Prozent) profitiert von zuversichtlichen Äusserungen des Präsidenten und Interim-CEO Albert Baehny in der Wirtschaftspresse.

Im breiteren Markt fallen Bâloise (-2,7 Prozent) mit einem klar negativen Trend auf. Der Versicherer hat mit den Halbjahreszahlen sowohl bei den Prämien als auch bei den Gewinnziffern die Erwartungen mehrheitlich verpasst. Im SMI sind auch Swiss Life und Swiss Re (je -1 Prozent) und Zurich (-0,8 Prozent) mit am stärksten unter DRuck.

Komax (noch kein Kurs, vorbörslich -0,5 Prozent) geben ebenfalls gegen den Gesamtmarkt nach, dies nachdem die Beteiligungsgesellschaft Veraison ein Absinken der Komax-Anteile unter die Marke von 3 Prozent bekanntgegeben hat. Tecan büssen nach einer Abstufung durch Berenberg auf "Hold" 1,3 Prozent ein.

08:10

Der SMI wird von Julius Bär vorbörslich um 0,3 Prozent auf 10'340 Punkte höhergestellt. Auffälligkeiten zeigen sich bei den 20 Grosskonzern-Titeln kaum: Einzig Givaudan (+0,5 Prozent) tendiert etwas höher als die übrigen Aktien, nachdem der Duftstoffhersteller seine Umsatzziele bestätigt hat.

Am breiten Markt tauchen Bâloise (-1,7 Prozent) nach verfehlten Erwartungen im zweiten Halbjahr.

08:00

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag wenig bewegt und sich wie bereits am Vortag in einer engen Handelsspanne gehalten. Sie verharrten damit auf einem hohen Niveau, während ein tropischer Wirbelsturm Anlagen der Ölindustrie an der Südküste der USA bedroht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 45,79 US-Dollar. Das waren 15 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um zwei Cent auf 43,41 Dollar.

06:05

Die Spannungen USA-China prägen das Börsengeschehen in Asien Die Regierung in Washington hatte nach einem militärischen Aufeinandertreffen im Südchinesischen Meer 24 chinesische Unternehmen auf die Schwarze Liste gesetzt. Doch die Anleger weltweit konzentrieren sich weiterhin auf die Liquidität, die von den Zentralbanken in die Märkte gepumpt wird.

Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, wird voraussichtlich am Donnerstag einen flexibleren Ansatz für die Finanzpolitik skizzieren, einschliesslich einer durchschnittliche Inflationsrate von etwa zwei Prozent, die sehr niedrige Zinssätze über einen längeren Zeitraum ermöglicht. "Da die Spannungen zwischen den USA und China anscheinend kein grosses Problem darstellen, bleibt die Flut der fiskalischen und monetären Unterstützung der überwiegende Rückenwind", sagte Rodrigo Catril, Senior FX-Stratege bei der Bank NAB.

Jerome Powell edges toward loosening the Fed’s stance on inflation https://t.co/8y7vCwNvX0 — The Denver Post (@denverpost) August 27, 2020

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt um 0,5 Prozent tiefer bei 23'187 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,5 Prozent und lag bei 1617 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,2 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,4 Prozent.

05:50

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 105,98 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,8820 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9081 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1832 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0743 Franken. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,3210 Dollar.

22:35

Im Sog positiver Unternehmensnachrichten vor allem vom künftigen Dow-Konzern Salesforce haben die grossen New Yorker Börsenindizes am Mittwoch teils deutlich zugelegt. Die Aktienstars aus dem Technologiesektor erreichten weitere Rekorde und trieben den technologielastigen Nasdaq 100 in immer neue Höhen. Er schloss mit 11'971,94 Punkten und einem Plus von 2,13 Prozent. Damit fehlen nur noch wenige Zähler bis zur runden 12'000-Punkte-Marke.

Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es nach anfänglichen Verlusten um 0,30 Prozent auf 28'331,92 Zähler nach oben. Der marktbreite S&P 500 erreichte abermals ein Rekordhoch und gewann 1,02 Prozent auf 3478,73 Punkte. In den Fokus rückt nun allmählich das Notenbank-Treffen und die Rede von Fed-Präsident Jerome Powell am Donnerstag. Marktexperten hatten deshalb zunächst eher mit Zurückhaltung unter den Anlegern gerechnet, insbesondere im Techsektor war davon aber nichts zu spüren.

Sollten die Technologiewerte in eine Korrektur übergehen, drohe zwar eine mögliche Sippenhaft für den breiten Markt, warnte Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets. Da sich aber bislang immer wieder eine Sektorrotation gezeigt habe, müsse dies für die Zukunft kein Schreckensszenario sein. Einzig die Geschwindigkeit, mit der der Markt steige, lasse den neutralen Beobachter teilweise den Kopf schütteln, so Oldenburger.

