Der Euro legt zum Franken leicht zu. Das Währungspaar handelt zur Stunde bei einem Wechselverhältnis von 1 zu 1,0807.

In Japan profitieren die Aktienmärkte von der zuletzt positiven Stimmung in New York. In Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 0,7 Prozent auf 23'357 Punkte. Allerdings bremste die Angst über die weitere Entwicklung der Coronavirus-Pandemie die Kursgewinne in Asien. Die Börse in Shanghai fiel um 0,2 Prozent.

ANA drops the most since April after a report the airline is considering raising 200 billion yen ($1.9 billion) via a public share offering https://t.co/Tds6sVUVZc pic.twitter.com/CMwpkkn6Ux — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) September 28, 2020

In Tokio trübte die Absage des Börsengangs des Speicherchipherstellers Kioxia die Stimmung. Die Aktien des Anteilseigners Toshiba rutschten um drei Prozent, andere Chipwerte fielen ebenfalls.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)