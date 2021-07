09:10

Der SMI verliert 0,3 Prozent auf 12'048 Punkten.

Nachdem der Schweizer Leitindex am Montag praktisch wieder auf Rekordhoch geschlossen hat, dürfte der SMI nun die Widerstandszone von 12'000 Punkten zwar nachhaltig überwunden haben, heisst es in einem charttechnischen Kommentar. Aber für weitere Anstiege fehlten dennoch zunächst die Impulse.

Diese dürften die Anleger nun aber mit der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse der US-Banken Goldman Sachs und JPMorgan sowie der US-Inflationszahlen am Nachmittag erhalten. Die Ergebnisse der Banken dürften die ganze Branche beeinflussen. Von der US-Teuerung erhoffen sich die Anleger wiederum Hinweise auf den Zeitpunkt des Beginns der Straffung der geldpolitischen Zügel. Im Mai war die US-Teuerung auf ein 13-Jahreshoch von fünf Prozent gestiegen. Für Juni wird nun nur aber mit einem leichten Rückgang der Rate gerechnet. Dennoch bleibt Inflation das Thema am Markt, wie Händler betonen.

Konjunktur - Inflation schwächt sich in Deutschland leicht ab https://t.co/YRGumRX3OL pic.twitter.com/lEiSkwl2mO — cash (@cashch) July 13, 2021

Im Fokus der Anleger steht Swatch (+3,0 Prozent). Der Uhrenkonzern hat die Börsianer gleich zweimal überrascht. Einmal weil er die Halbjahreszahlen bereits am Vorabend veröffentlicht hat. Die Ergebnisse hatten Analysten erst ab Mitte Woche erwartet. Und das andere Mal, weil die Zahlen klar besser als erwartet seien, wie es am Markt heisst. Goldman Sachs hat das Kursziel auf 416 von 380 Franken angehoben. Das Rating lautet "Buy".

Die Aktien von Mitbewerber Richemont (+1,2 Prozent), der am Freitag die Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021/22 veröffentlicht, sind ebenfalls höher.

Die Ratingsenkung der Bonität bei CS (+0,0 Prozent) durch Moody's spielt keine grössere Rolle. Die Agentur hat nach den Vorfällen um die Greensill-Fonds und dem Milliarden-Verlust mit dem Archegos-Hedgefonds das Rating für vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten und Einlagen der Credit Suisse AG um eine Stufe auf 'A1' von zuvor 'Aa3' reduziert.

Grossbanken - Moody's senkt Rating für Credit Suisse - Mögliche Kundenabwanderungen https://t.co/M1wiCPR9yS pic.twitter.com/vjw2DAu5RW — cash (@cashch) July 13, 2021

Klar schwächer sind dagegen AMS (-2,3 Prozent). ODDO BHF SCA hat die Empfehlung für den Technologiewert auf "Neutral" von "Buy" herabgesetzt.

+++

07:30

+++

08:10

Der Swiss Market Index wird bei Julius Bär vorbörslich 0,01 Prozent höher eingeschätzt. Nur Richemont (+0,9 Prozent), Credit Suisse (+0,6 Prozent), Sika (+0,4 Prozent) und Swatch (+2,4 Prozent) der 20 SMI-Aktien sind im Plus. Die Aktien von Swatch profitieren davon, dass der Uhrenhersteller das erste Semester 2021 mit einem kräftigen Umsatzwachstum und einer Rückkehr in die Gewinnzone abgeschlossen hat.

Der breite Markt verliert 0,02 Prozent. Positiv auffallen tun der Flughafen Zürich (+0,4 Prozent), Julius Bär (+0,7 Prozent), PSP Swiss Property (+0,4 Prozent), Temenos (+0,7 Prozent) und Vontobel (+1,4 Prozent). Deutlich im Minus sind einzig die Aktien von ams (-1,1 Prozent).

+++

07:50

Der Euro hat am Dienstag weiterhin deutlich über der Marke von 1,18 US-Dollar notiert. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1864 Dollar und damit minim mehr als am späten Vorabend. Gegenüber dem Franken hat sich der Eurokurs kaum verändert. Er kostet mit 1,0855 Franken in etwa wieder so viel wie am Vorabend. Der US-Dollar bewegt sich bei aktuell 0,9149 ebenfalls kaum vom Fleck.

Am Dienstag blicken Analysten und Anleger vor allem auf Inflationsdaten. In Deutschland und Frankreich stehen Details zu bereits veröffentlichten Daten an. In beiden Ländern ist die Inflation erhöht, sie liegt aber nur leicht über dem Zielwert der EZB für den gesamten Euroraum. In den USA stellt sich die Lage anders dar: Dort ist die Teuerung im Mai mit fünf Prozent auf einen 13-jährigen Höchststand und klar über das Zwei-Prozent-Ziel der US-Notenbank Fed gestiegen. Am Dienstag werden Zahlen für Juni erwartet. Weil die Fed den Anstieg als übergangsweise Entwicklung bewertet, will sie geldpolitisch nicht eingreifen. Unter Ökonomen mehren sich aber die Zweifel, ob die Fed mit ihrer Einschätzung richtig liegt.

+++

cash-Umfrage - Wie soll die jüngere Generation von Schweizerinnen und Schweizern sparen? https://t.co/dRexMW8Zrd pic.twitter.com/FCtUc6JkxD — cash (@cashch) July 12, 2021

+++

07:25

Nach dem Sprung auf ein Rekordhoch wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Dienstag kaum verändert starten. Am Montag hatte er 0,7 im Plus bei 15'790,51 Punkten geschlossen, nachdem er kurz vor Schluss eine neue Bestmarke von 15'806,90 Zählern markiert hatte.

Im Fokus der Anleger wird der Auftakt der US-Bilanzsaison stehen. Wie üblich läuten die Banken den Zahlenreigen ein, den Anfang machen JPMorgan und Goldman Sachs. Daneben stehen Daten zur Teuerungsrate in den USA auf dem Terminplan. "Die Gesamtinflation dürfte bei fünf Prozent verharren und die Kerninflation ohne Energie und Nahrungsmittel erstmals seit 1991 auf vier Prozent steigen", prognostizierte Commerzbank-Analyst Carsten Fritsch.

+++

06:30

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank vorbörslich 0,1 Prozent höher eingeschätzt. Am Vortag hatte der SMI 0,8 Prozent hinzugewonnen.

+++

05:30

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 0,8 Prozent höher bei 28'792 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index steigt um 0,8 Prozent und liegt bei 1968 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verliert 0,2 Prozent.

Die Investoren blicken optimistisch auf die Gewinnsaison für das zweite Quartal und eine Reihe von Wirtschaftsdaten einschließlich wichtiger US-Inflationszahlen, die im Laufe des Tages erwartet werden. "Finanzwerte sind seit fast zwei Monaten unbeliebt, da sich die Renditekurven abgeflacht haben und die Reflationswetten aufgelöst wurden. Mit der bevorstehenden Gewinnsaison und den (10-jährigen) US-Renditen, die jetzt so aussehen, als hätten sie einen Tiefststand erreicht, könnten wir eine gewisse Rückkehr in Banken sehen", so Analysten der ANZ.

China’s exports climb almost 20 Prozent in June in yuan terms https://t.co/0OFxe8M1Qx — Bloomberg Markets (@markets) July 13, 2021

+++

05:25

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 110,37 Yen und gab 0,2 Prozent auf 6,4638 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9143 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1874 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0857 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,2 Prozent auf 1,3904 Dollar.

+++

00:00

Nach einem zunächst schwächeren Handelsstart drehte der Dow Jones im frühen Geschäft ins Plus und übersprang kurzzeitig die 35'000-Punkte-Hürde. Kurz vor Schluss gelang ihm dies erneut. Letztlich beendete das Wall-Street-Barometer die Sitzung mit plus 0,36 Prozent auf 34'996,18 Zählern knapp darunter. Das Rekordhoch vom 10. Mai bei etwas unter 35'100 Punkten ist damit zum Greifen nahe.

Den technologielastigen Nasdaq-Indizes gelangen gleich zum Handelsauftakt neue Bestmarken, der S&P 500 folgte rasch. Er ging schliesslich mit einem Plus von 0,35 Prozent auf 4384,63 Punkte aus dem Tag. Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100, der zunächst bis knapp unter 14'900 Punkte geklettert war, schloss ebenfalls 0,35 Prozent höher und damit auf 14'877,89 Zähler.

Angesichts einer ereignisreichen Woche im weiteren Verlauf blieb es allgemein relativ ruhig. Am Dienstag werden konjunkturseitig vor allem die Inflationsdaten für Juni in den Blick rücken. Nachdem im Mai die Teuerungsrate auf ein 13-Jahreshoch von fünf Prozent gestiegen war, wird für den Folgemonat allenfalls mit einem leichten Rückgang der Inflation gerechnet.

Die erhöhte Inflation geht zwar auch auf Preiseinbrüche während der ersten Corona-Welle vor gut einem Jahr zurück, allerdings haben sich darüber hinaus die Preise vieler Vorprodukte und Rohstoffe aufgrund von Lieferengpässen und einer erholungsgetriebenen starken Nachfrage verteuert. Die US-Notenbank betrachtet die Entwicklung bislang als zeitweilig und will geldpolitisch nicht reagieren, dennoch drehen sich die grössten Sorgen der Investoren rund um die Inflation.

Ebenfalls von Dienstag an kommt die Berichtssaison zum zweiten Quartal in Fahrt. Bis Donnerstag werden die Anleger unternehmensseitig den Fokus vor allem auf die Zahlenwerke grosser Banken wie JPMorgan , Goldman Sachs , Bank of America , Morgan Stanley oder auch Wells Fargo richten. Schon vorab waren die Papiere gefragt und zählten zum Wochenauftakt zu den Favoriten. Im Dow gewannen Goldman Sachs 2,4 Prozent und JPMorgan 1,4 Prozent. Morgan Stanley legten im S&P 100 um 2,7 Prozent zu und Bank of America um 1,5 Prozent.

An der Dow-Spitze stiegen indes die Aktien von Walt Disney um 4,2 Prozent. Sie profitierten Händlern zufolge vom Erfolg des neuen Blockbusters "Black Widow", der nicht nur die Kinokassen wieder klingeln liess, sondern am Start-Wochenende auch mindestens 60 Millionen Dollar über den Streaming-Kanal Disney+ einspielte.

Für Gesprächsstoff sorgte zudem, dass der britische Milliardär Richard Branson mit seinem Raumschiff noch vor Amazon -Gründer Jeff Bezos ins Weltall geflogen und wohlbehalten wieder auf der Erde gelandet ist. Die "VSS Unity" stieg am Sonntag Bransons Firma Virgin Galactic zufolge nach dem Start im US-Bundesstaat New Mexico auf eine Höhe von etwa 86 Kilometern. Dass die Aktien von Virgin Galactic jedoch um gut 17 Prozent einbrachen, dürfte daran gelegen haben, dass nach dem erfolgreichen Trip nun eine Kapitalerhöhung um 500 Millionen US-Dollar beantragt wurde.

+++

+++

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)