Der SMI hält sich wacker im Plus und bewegt sich bei 9937 Punkten um 1,1 Prozent höher als am Freitagabend.

Sika (+5,5 Prozent) führt das Feld an, auch die Finanzaktien zeigen sich weiter stark, wie das Tableau zeigt. Zudem laufen die Luxusgüteraktien heute gut:

Die Futures für den US-Aktienmarkt zeigen nach oben. Somit dürfte der performancestarke Börsentag auch in den USA weitergehen, wenn am Nachmittag um 15.30 Uhr (MESZ) die Märkte öffnen.

S&P500: +0,45 Prozent

Nasdaq: +0,50 Prozent

Dow Jones: +0,52 Prozent

09:50

Die Credit Suisse erhöht das Kursziel für Ypsomed auf 125 von 115 Franken, belässt die Einstufung aber auf "Underperform". Die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie wird für das laufende Jahr und für die beiden folgenden Jahre um durchschnittlich 6 Prozent gesenkt. An den mittel- bis langfristigen Wachstums- und Margenprognosen wird aber festgehalten, weshalb das Kursziel nach oben anpasst wird. Die Aktie ist unverändert bei 140.50 Franken.

09:40

Der Bankensoftwarehersteller Temenos ist am Dienstag von Analystenurteilen betroffen. Die Deutsche Bank senkte das Kursziel auf 150 Franken von zuvor 190 Franken. Vontobel erhöhte ihr Kursziel für Temenos indes von 165 auf 173 Franken. Die Aktie steigt am Dienstag um 0,5 Prozent auf 147.50 Franken.

09:15

Dank positiven Vorgaben aus den USA und Asien, wo im Gegensatz zur Schweiz am gestrigen Pfingstmontag die Börsen offen waren und zugelegt hatten, legt der SMI zu. Er könnte demnächst die psychologisch wichtige Marke von 10'000 Punkten ins Visier nehmen, sagen ein Händler. "Wir haben diesbezüglich noch etwas aufzuholen", sagt ein Börsianer.

Der SMI notiert kurz nach Handelseröffnung rund 1 Prozent im Plus bei 9926 Punkten. Der breite SPI gewinnt 0,82 Prozent hinzu und kommt auf 12'345 Punkte.

Im Gegensatz zur Politik sind Impulse von Unternehmen dünn gesät. Die Saison der Firmenergebnisse ist bis auf einzelne Unternehmen aus dem breiten Markt abgeschlossen.

Dabei gewinnen die Finanztitel CS, UBS und Swiss Re deultich zwischen 2,6 und 3,4 Prozent. Die drei SMI-Schwergewichte Roche (+0,5%), Novartis (+0,1%) und Nestlé (+0,15%) gewinnen moderat. Die Roche-Tochter Genentech hat von der Arzneimittelbehörde FDA die Zulassung für Tecentriq in Kombination mit Avastin für die Behandlung von Leberkrebs erhalten.

Am deutlichsten verliert Alcon (-1,16%). Der Augenheil-Spezialist hatte in der Vorwoche deutlich gewonnen.

Am breiten Markt stehen Burckhardt Compression 6,3 Prozent höher. Der Kompressorenhersteller hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/20 in etwa wie erwartet abgeschnitten, aber wegen der Corona-Pandemie beim Auftragseingang einen Rückschlag erlitten. Dennoch will das Unternehmen im laufenden Jahr mehr Umsatz machen.

08:10

Der Swiss Market Index wird vorbörslich 0,57 Prozent höher geschätzt. Die deutlichsten Gewinne fahren die Zykliker ABB und Adeco ein (je 1,3 Prozent) sowie die beiden Grossbanken UBS und Credit Suisse (je 1,2 Prozent). Am breiten Markt steigen Aryzta und Ypsomed je 2 Prozent.

07:15

Die Ölpreise sind am Dienstag etwas gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 38,68 US-Dollar. Das waren 36 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 28 Cent auf 35,72 Dollar.

Die Zuspitzung der Lage in den USA hat die Ölpreise zunächst nicht belastet. US-Präsident Donald Trump will die Unruhen notfalls mit militärischer Gewalt stoppen. In mehreren US-Metropolen kam es in der siebten Nacht in Folge zu Protesten, die teils in Gewalt ausarteten. Die Entwicklung könnte die Wirtschaft in den USA zusätzlich zur Corona-Krise belasten und die Nachfrage nach Rohöl dämpfen.

06:00

Die Börse in Tokio hat sich am Dienstag zunächst stärker gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,8 Prozent höher bei 22'248 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,1 Prozent und lag bei 1586 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen trat auf der Stelle. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 2,5 Prozent.

Die Kauflaune der Anleger wurde durch die Drohung des US-Präsidenten Donald Trump getrübt, der den gewalttätigen Protesten in den USA nötigenfalls mit Militärgewalt begegnen will. Eine Welle der Empörung entlud sich in den Vereinigten Staaten nach dem Tod von George Floyd, der am Montag vergangener Woche in Polizeigewahrsam minutenlang von einem weißen Polizisten mit dem Knie auf dem Hals zu Boden gedrückt worden war und dem jüngsten Autopsiebericht zufolge noch am Ort seiner Festnahme verstarb. Trotz Ausgangssperren schlagen seit sechs Nächten die zunächst friedfertigen Demonstrationen in teils gewalttätige Proteste um. Einige Analysten befürchten, dass dies eine weitere Hürde für die Erholung der Wirtschaft in den USA darstellt oder zu einer zweiten Welle von Coronavirus-Infektionen führen könnte.

Bis auf einige Tweets war von #Trump wenig zu hören gewesen angesichts der eskalierenden Situation in seinem Land. Nun ist er vor die Mikrophone getreten – doch seine Stellungnahme dürfte wenig dazu beitragen, die Lage zu entspannen. https://t.co/oyC7JwV0bd — DER SPIEGEL (@derspiegel) June 2, 2020

05:30

Der Bitcoin steigt rund 4 Prozent um notiert damit leicht über der Marke von 10'000 Dollar. So hoch stand die Kryptowährung seit Anfang Februar nicht mehr.

05:15

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 107,71 Yen und gab 0,1 Prozent auf 7,1207 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9613 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1125 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0697 Franken.

Der Dow Jones Industrial legte am Montag um 0,36 Prozent auf 25 475,02 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,38 Prozent auf 3055,73 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,45 Prozent auf 9598,89 Punkte.

