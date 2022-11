Der Euro hat am Montag seine jüngsten Kursgewinne gegenüber dem US-Dollar ausgebaut. Am Mittag notierte die europäische Gemeinschaftswährung bei 0,9979 US-Dollar knapp unter der Parität. Am Morgen hatte der Euro noch rund einen halben Cent niedriger notiert. Zum Franken gab der Euro auf 0,9876 von 0,9900 am Morgen leicht nach. Der US-Dollar notiert derweil bei 0,9900 Franken nach 0,9958 am Morgen.