Trotz der Auswirkungen auf die Wirtschaft werde das Land an seiner Strategie zur Bekämpfung des Virus festhalten, sagte Tapas Strickland, Leiter des Bereichs Marktwirtschaft bei der NAB. "Da China in den Winter geht, halten die meisten Analysten eine Änderung der Null-Corona-Politik bis mindestens März für unwahrscheinlich." Die strikten Massnahmen der Regierung in Peking zeigen Auswirkungen auf die grossen US-Tech-Unternehmen. Apple kündigte am Sonntag Lieferverzögerungen bei seinem neuen iPhone 14 von den Massnahmen betroffenen Zulieferers Foxconn an.