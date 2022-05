10:05

Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel moderat gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 112,70 US-Dollar. Das waren 77 Cent mehr als am Vortag.

Für Auftrieb sorgt am Ölmarkt weiter die Aussicht auf eine etwas gelockerte Corona-Politik in China. Nach Wochen mit drastischen Ausgangssperren in der Wirtschaftsmetropole Shanghai sind dort den vierten Tag in Folge keine neuen Virus-Infektionen gemeldet worden. Der strenge Corona-Kurs Chinas belastet die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt schwer und dämpft deren Energienachfrage.

+++

09:10

Der SMI legt bei Börseneröffnung zu und notiert bei 11’767 Punkten um 0,3 Prozent höher.

Dabei fallen Logitech und Sika mit überdurchschnittlichen Kursgewinnen auf. Logitech profitiert von einer neu ausgesprochenen Kaufempfehlung durch die UBS. Sika wiederum wird die Produktion in Bolivien ausbauen und wird so seine Produktionskapazität für Mörtel und Betonzusatzmittel verdoppeln.

Auch ABB und Richemont etwas stärker als der Markt an. Der Technologiekonzern ABB will sich mit seiner Geschäftseinheit Prozessautomation insbesondere auf Fortschritte bei der Digitalisierung der Produkte fokussieren.

In den hinteren Reihen stechen Ypsomed (+2,1 Prozent) nach einem angekündigten Wechsel im Verwaltungsrat positiv hervor. Der Gründer, langjährige Unternehmenschef und heutige Verwaltungsratspräsident Willy Michel tritt zurück. Er soll durch Gilbert Achermann abgelöst werden.

Dem stehen vorbörsliche Verluste von 3,9 Prozent bei Dätwyler gegenüber, die am Morgen ihre Prognose gesenkt haben.

Die Vorzeichen aus Übersee sind gemischt. Auf die Kursgewinne an der Wall Street folgten uneinheitliche asiatische Börsen. Dort wurden vor allem in Japan die jüngsten Konjunkturdaten freundlich aufgenommen, die zeigen, dass die japanische Wirtschaft weniger stark als befürchtet geschrumpft ist.

Auch die jüngsten US-Daten am Dienstag wurden insgesamt als positiv und stützend gesehen. Generell sei der Markt nach den Verlusten der letzten Wochen grundsätzlich bereit für eine Gegenbewegung. Allerdings stelle sich dabei die Frage, ob es sich um eine Bärenmarktrallye oder eine nachhaltige Rallye handelt, heisst es von zahlreichen Beobachtern.

"Ich denke, dass es für die Märkte schwierig sein wird, weiter vorzupreschen, wenn man bedenkt, dass in den nächsten Wochen auch eine quantitative Straffung ansteht", meint ein Händler. So seien die Risiken im Zusammenhang mit der Inflation, der Straffung der Geldpolitik, dem Krieg in der Ukraine und dem chinesischen Wachstum nach wie vor hoch und deuteten auf weitere Abwärtsbewegungen an den Aktienmärkten hin.

+++

08:10

Der SMI steht vorbörslich gemäss Angaben der Bank Julius Bär um 0,17 Prozent höher. Am meisten steigen die Aktien von Logitech mit 2,9 Prozent und Sika mit 1,1 Prozent. ABB legen 0,4 Prozent zu.

Technologie - ABB will im Bereich Prozessautomation zukaufen https://t.co/mmM6w6hDWy pic.twitter.com/D1D8TbXaZ9 — cash (@cashch) May 18, 2022

Neben dem Ukraine-Krieg zieht das zweite Dauerbrenner-Thema Inflation die Aufmerksamkeit der Börsianer wieder stärker auf sich. Auf dem Terminplan stehen unter anderem die Inflationsdaten für die Euro-Zone. Experten erwarten für April einen Preisanstieg von 7,5 Prozent zum Vorjahresmonat. In Großbritannien seien die Verbraucherpreise voraussichtlich sogar um 9,1 Prozent gestiegen. Bei einer derart hohen Teuerung im Vereinigten Königreich werde die Bank von England (BoE) wohl keine andere Wahl haben, als bei ihrer Sitzung Mitte Juni die Zinsen erneut anzuheben, sagte Analyst Ricardo Evangelista vom Brokerhaus ActivTrades. Auf der Unternehmensseite legt unter anderem der Netzwerk-Ausrüster Cisco Zahlen vor.

+++

07:15

Neue Kursziele bei Schweizer Aktien:

Holcim: Barclays erhöht auf 50 (45) Fr. - Equal

Glencore: Liberum erhöht auf 6,10 (5,45) GBP - Buy

Logitech: UBS erhöht auf Buy (Neutral) - Ziel 73 (81) Fr.

Ems-Chemie: Julius Bär senkt auf 920 (950) Fr. - Hold

Sonova: JPMorgan senkt auf 346 (399) Fr. - Overweight

Varia US: Research Partners senkt auf 60 (61) Fr. - Kaufen

Feintool: Research Partners senkt auf 30 (55) Fr. - Kaufen

Barry Callebaut: Helvea senkt auf 2300 (2350) Fr. - Reduce

+++

06:15

Der SMI steht vorbörslich gemäss der IG Bank um 0,08 Prozent höher.

+++

05:35

Die asiatischen Aktienmärkte können sich am Mittwoch auf keine gemeinsame Richtung einigen. Während der Nikkei von Technologiewerten getrieben auf den höchsten Stand seit fast zwei Wochen kletterte, drückte den Anleger in China die nagenden Zweifel an der hohen Inflation und die Belastung der globalen Wachstumsaussichten auf die Stimmung. "Nach dem Einbruch in der letzten Woche könnten die Aktien kurzfristig weiter steigen", sagte Shane Oliver von AMP Capital in Australien. "Aber die Risiken im Zusammenhang mit der Inflation, der Straffung der Geldpolitik, dem Krieg in der Ukraine und dem chinesischen Wirtschaftswachstum sind nach wie vor hoch und deuten auf weitere Kursverluste an den Aktienmärkten hin."

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,7 Prozent höher bei 26.851 Punkten.

+++

05:30

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 129,18 Yen und legte 0,3 Prozent auf 6,7534 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9940 Franken.

Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0534 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,0472 Franken nach. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,2473 Dollar.

+++

02:00

Nach erfreulichen US-Konjunkturdaten und positiven Signalen aus Asien hat am Dienstag die Risikofreude am New Yorker Aktienmarkt spürbar zugenommen. Hatten sich die Indizes zum Wochenbeginn angesichts hartnäckiger Wachstumssorgen noch schwer getan, rückten sie nun vor.

So gewann der Dow Jones Industrial 1,34 Prozent auf 32 654,59 Punkte. Seit seinem in der vergangenen Woche erreichten tiefsten Stand seit März 2021 hat der Leitindex nun um 4,6 Prozent zugelegt. Der S&P 500 als marktbreiter Index rückte am zweiten Handelstag der Woche um 2,02 Prozent auf 4088,85 Punkte vor. Der technologielastige Nasdaq 100 , der noch in der Vorwoche erstmals seit November 2020 klar unter die Marke von 12 000 Zählern getaucht war, kam mit plus 2,62 Prozent auf 12 564,10 Zähler noch deutlicher voran.

In Asien nahm die Hoffnung zu, dass der Corona-Lockdown in Shanghai gelockert werden könnte. In der chinesischen Metropole wurden den dritten Tag in Folge keine Neuinfektionen gemeldet, was als Bedingung für eine Milderung der scharfen Virus-Massnahmen gilt. Die harten Massnahmen zur Eindämmung des Virus gelten als ein Grund für die globalen Lieferkettenprobleme, die das Wachstum gefährden.

Der wirtschaftliche Druck lässt Shanghai aus dem Lockdown aussteigen | Handelszeitung https://t.co/CWoBD3nIF3 — BILANZ (@BILANZ) May 17, 2022

Gute Nachrichten kamen auch aus den USA: Der Konsum in der grössten Volkswirtschaft der Welt zeigt keine Anzeichen von Schwäche. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im April erneut an. Ausserdem steigerte die US-Industrie ihre Produktion im April abermals und auch deutlicher, als Analysten errechnet hatten. Der Zuwachs folgt auf solide Anstiege in den Monaten zuvor. Er untermauere, dass nicht nur die Konsumausgaben die US-Wirtschaft vorantrieben, erläuterten die Analysten von Capital Economics.

Schlechte Nachrichten verkraften mussten hingegen die Anleger von Walmart . Der grösste US-Einzelhändler ächzt angesichts von Inflationsdruck und Lieferkettenproblemen unter hohen Kosten. Nach einem deutlichen Gewinnrückgang im Auftaktquartal kürzte der Shopping-Riese seine Jahresziele. Der Aktienkurs fiel auf den tiefsten Stand seit März 2021. Im Dow waren die Titel der mit Abstand schwächste Wert und verbuchten mit minus 11,4 Prozent ihren grössten Tagesverlust seit 1987.

Besser als Walmart machte es der Baumarktkonzern Home Depot , der nach einem erfolgreichen Auftaktquartal optimistischer auf das Gesamtjahr schaut. Die Papiere zogen um 1,7 Prozent an. Analyst Christopher Horvers von JPMorgan sprach von sehr starken Resultaten, die zusammen mit dem Ausblick seine zuvor pessimistischen Annahmen deutlich übertroffen hätten.

Eine Beteiligung von Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway an Citigroup liess die Aktien der Bank um 7,6 Prozent steigen. Berkshire setzt auf das neue Management.

Die Anteile von Twitter unternahmen nach ihrem Verlust von 17 Prozent in zwei Handelstagen einen Stabilisierungsversuch mit plus 2,5 Prozent. Der Tech-Milliardär und Tesla -Chef Elon Musk beisst sich beim angekündigten Kauf des Kurznachrichtendienstes an seinem Vorwurf fest, der Dienst habe viel mehr Fake-Accounts als angegeben. Unklar bleibt, ober er damit den Preis drücken will - oder versucht, den Boden für einen Ausstieg aus dem Geschäft zu bereiten.

#Twitter-Übernahme: Elon #Musk verlangt Beweise für geringes Ausmaß von Fakes und Spam (Heise) https://t.co/T1F4f6jLLx — Michael Kroker (@Kroker) May 17, 2022

Die Aktien von in den USA gelisteten chinesischen Technologieunternehmen trieb die Aussicht auf regulatorische Erleichterungen an. So gewannen die Papiere der Internet-Konzerne Alibaba und Tencent , die des Suchmaschinenbetreibers Baidu und die des E-Commerce Plattformbetreibers JD.com zwischen gut dreieinhalb und mehr als sechs Prozent. JD.com hatte zudem mit seinem Nettoumsatz im ersten Quartal positiv überrascht.

+++

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)