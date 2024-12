Die am frühen Nachmittag veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten spielten am deutschen Aktienmarkt keine Rolle. In den Vereinigten Staaten waren im November nach der Delle im Vormonat wegen Wirbelstürmen und Streiks deutlich mehr neue Stellen geschaffen worden als erwartet. Allerdings stieg die Arbeitslosenquote überraschend. «Dass sich das Lohnwachstum wieder etwas beschleunigt hat, wird der US-Notenbank Fed sicherlich nicht gefallen», schrieb Thomas Altmann von QC Partners. Die von den Anlegern ersehnte Zinssenkung der Fed noch vor Weihnachten sei aber weiterhin möglich. Kommende Woche steht zunächst die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) an.