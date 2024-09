Händler sprachen von einer technischen Gegenreaktion auf die starken Verluste in der Vorwoche. Der SMI büsste zwar am Nachmittag im Zuge des Roche-Absturzes wieder einiges an Wert ein, schloss aber dennoch deutlich höher als am Freitag. Die Grundstimmung war laut Händlern auch an anderen europäischen Börsen positiv und auch die US-Börsen eröffneten positiv, sogar der zuletzt arg gebeutelte Nasdaq-Index, der am Freitag den stärksten Rückgang seit 2022 verzeichnet hatte.