Sofern die Zinsen nicht weiter steil ansteigen und im Verlauf dieses Jahres ihren Peak überschreiten, könnte 2023 auch von der Kursentwicklung her ein gutes Jahr für Dividendentitel werden. Gleichzeitig dürfte die Volatilität am Markt angesichts der geldpolitischen, konjunkturellen und geopolitischen Unsicherheit auch in den kommenden Monaten hochbleiben, was nachhaltige Dividenden-Aktien ebenso attraktiver macht.