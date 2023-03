Bankenkrise, Rezessionsängste und Zinshoffnungen haben die Märkte in den USA und Europa in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres geprägt. Insbesondere der Zusammenbruch der US-Regionalbank Silicon Valley Bank (SBV) in den USA und das Ende der Credit Suisse sind prägend, haben aber die Börsen nicht nachhaltig in die Tiefe reissen können. Vielmehr hat die Hoffnung auf bald sinkende Zinsen Tech-Aktien auf beiden Seiten des grossen Teichs befeuert.