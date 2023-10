Die islamistische Hamas hatte am Samstag Israel angegriffen. Am Montag dauerten die Kämpfe an. Die USA verlegten als Reaktion auf den Konflikt einen Flugzeugträger und weitere Kriegsschiffe in das östliche Mittelmeer. Die kommenden Tage sollten bezüglich Dauer und Folgen des Konflikts mehr Klarheit schaffen, hiess es. Als Folge des Konflikts hat auch der Ölpreis angezogen. Und dies dürfte die Märkte in der nächsten Zeit stärker beeinflussen, wirkt sich ein höherer Ölpreis doch auch treibend auf die Inflation aus, wie Händler befürchteten. Zudem beginnt demnächst die Saison der Drittquartalsergebnisse. Dann dürften vor dem aktuellen Hintergrund die Erwartungen bezüglich der Prognosen geprüft werden, hiess es weiter.