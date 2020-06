Schon der Name ist für Tesla eine kleine Provokation und nicht zufällig gewählt: Nikola Motor. Das amerikanische Startup für E-Autos und Wasserstoff-Laster hat sich bei der Namensfindung offensichtlich beim früheren Erfinder Nikola Tesla bedient, der auch schon für den Namen von Elon Musks E-Auto-Unternehmen Pate stehen musste.

Nikola Motors sorgte vergangene Woche mit seinem Börsengang für ordentliche Furore. Über 100 Prozent auf bis zu 83 Dollar schoss die Aktie am ersten Tag in die Höhe. Mittlerweile hat sie wieder ein wenig korrigiert und notiert derzeit um die 65 Dollar. Damit kommt das Unternehmen aber immer noch auf einen Börsenwert von rund 20 Milliarden Dollar. Das ist mehr als Ford und Fiat Chrysler, wie CEO Trevor Milton zuletzt stolz auf Twitter vermeldete.

I've wanted to say this my whole adult life; $NKLA is now worth more than Ford and FCA. Nipping on the heels of GM. It may go up or down and that's life but I'll do my part to be the most accessible and direct executive on Twitter. Others will follow.

