Rückenwind aus Japan

Für Optimismus sorgte indes ⁠der haushohe Sieg von Japans Ministerpräsidentin Sanae Takaichi bei der Parlamentswahl. Der klare Sieg ebnet der ersten Frau an der Spitze der Regierung in Tokio den Weg für ihre umstrittenen Pläne zu Steuersenkungen und einer massiven Aufrüstung des Militärs. «Damit ist der Weg für höhere Staatsausgaben frei», konstatierte ​Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. Das deutliche Wahlergebnis trieb den Tokioter Leitindex am Montag um bis ‌zu 5,7 Prozent auf ein frisches Allzeithoch. Die japanische Währung schlug nach den ‍starken Verlusten der vergangenen sechs Handelstage einen vorsichtigen Erholungskurs ein und stieg um rund ein halbes Prozent auf 156,52 zum Dollar.