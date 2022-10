Der US-Elektroautopionier Tesla hat die ehrgeizigsten Pläne: Firmenchef Elon Musk hat das Ziel von 20 Millionen Elektroautos im Jahr 2030 angekündigt, wofür etwa drei Terawattstunden an Batterien benötigt werden. Ein derart exponentielles Wachstum - eine 13-fache Steigerung gegenüber den geschätzten 1,5 Millionen Auslieferungen in diesem Jahr - sind mit Hunderten Milliarden Dollar an Kosten verbunden, wie eine Analyse verfügbarer Daten des Unternehmens ergibt. Der Volkswagen-Konzern, der Tesla als weltweit grössten E-Autobauer überholen will, hat das zweithöchste, wenn auch viel niedrigere Produktionsziel von fünf Millionen E-Autos. Dafür investiert der Wolfsburger Konzern weit über 100 Milliarden Dollar in neue Modelle, "Gigafabriken" für Batterien in Europa und Nordamerika und in die Rohstoffversorgung.