Wenn eine Aktie hohe Short-Quoten aufweist, also überproportional viele Wetten gegen sie laufen, ist dies mittlerweile zunehmend ein zweischneidiges Schwert. Einerseits ist es natürlich ein schlechtes Zeichen, wenn viele Marktteilnehmer auf fallende Aktienkurse eines Unternehmens setzen. Es zeigt, dass am Markt ernste Zweifel über das Geschäftsmodell bestehen, Investoren dem Unternehmen wenig zutrauen und auf fallende Kurse setzen.

Doch Vorsicht: Wenn die Aktie entgegen den Erwartungen der "Short-Seller" nicht fällt, sondern sogar steigt, kann der Schuss gehörig nach hinten losgehen. Short-Positionen müssen in solchen Fällen früher oder später wieder gedeckt werden, was wiederum die Nachfrage nach den leerverkauften Aktien erhöht und sogar in einer Kurshausse enden kann. Das wird dann "Short Squeeze" genannt. Ein Phänomen, welches es schon länger gibt, zuletzt aber immer öfters aufzutreten scheint.

Der wohl bekannteste Short-Squeeze in diesem Jahr war die Kursexplosion der Gamestop-Aktie Anfang des Jahres. Sogenannte Reddit-Trader trieben mit konzertierten Kauf-Aktionen den Kurs der Aktie nach oben. Die Folge: Viele Leerverkäufer wurden dazu gezwungen, ihre Short-Positionen aufzugeben und sich mit Game-Stop-Aktien einzudecken – was dann wiederum den Kurs befeuerte.

Vor diesem Hintergrund halten insbesondere Anlegerinnen und Anleger mit hohem Risikoappetit vermehrt Ausschau auf ebensolche Aktien mit hohen Short-Positionen. Ganz in der Hoffnung, die nächste "Short-Squeeze-Aktie" zu entdecken. Ein riskantes Spiel, was mit ganz viel Glück mal gutgehen kann. In den USA sind die an der NYSE und Nasdaq gelisteten Aktien mit den grössten Shortpositionen auf diversen Seiten wie marketwatch.com oder nasdaq.com einsehbar.

Top-35 US-Aktien mit den grössten Short-Positionen

Quelle: marketwatch.com, nasdaq.com, highshortinterest.com

Unter den meist "geshorteten" Aktien finden sich Namen, die in der Vergangenheit stärker von sich reden machten. So fällt die Aktie von Beyond Meat mit einer Short-Quote, also der Anteil der Aktien, die leerverkauft wurden, von über 35 Prozent auf. Als der Hersteller von Fleischersatzprodukten im Mai 2019 an die Börse ging, war der Hype gross. Doch sinkendes Wachstum und aufkommende Konkurrenz setzten der Aktie zuletzt arg zu.

Interessant ist auch die hohe Short-Quote von über 20 Prozent bei MicroStrategy. Das eigentlich als multinationaler Softwarehersteller bekannte Unternehmen, begann im Sommer 2020, Rücklagen in die Kryptowährung Bitcoin zu investieren. Mittlerweile sind mehr als 120'000 Bitcoin im Besitz von MicroStrategy. Aktueller Wert: über 9 Milliarden Dollar. Hedgefonds wetten mit ihren Short-Positionen auf MicroStrategy quasi auch gegen den Bitcoin.

Ein Dauer-"Short-Kandidat" ist Nikola Motors. Die einstige Wasserstoff-Hoffnung war eine der Hype-Aktien des Jahres 2020. Doch im Zuge von Bilanzskandalen, Ermittlungen gegen Gründer Trevor Milton und nicht eingehaltenen Versprechen wurde die Nikola-Aktie stark nach unten geprügelt und notiert aktuell unter ihrem SPAC-Preis von 10 Dollar. Das Unternehmen ist für den Börsengang damals in eine Unternehmens-Hülle, einem sogenannten SPAC, geschlüpft.