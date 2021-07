11:30

Der SMI steigt um 0,62 Prozent auf 11'998,39 Punkte. Dabei konnte der Leitindex mehrmals kurz die Marke von 12'000 Zählern überwinden, das Tageshoch liegt bisher bei 12'005 Punkten. Die psychologisch wichtige Marke bleibt also umkämpft. Am Vortag war der Leitindex um 1,33 Prozent abgesackt, nachdem er am Mittwoch noch ein Rekordhoch erreicht hatte.

Nach den Verlusten vom Vortag habe man auf eine technische Erholung hoffen können, sagt ein Händler. Wie weit diese gehe, sei aber noch ungewiss. Die Anleger seien wieder etwas unruhiger geworden wegen der starken Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus. Daher nähmen auch die Zweifel an der Stärke der wirtschaftlichen Erholung zu. Vielmehr befürchteten die Investoren wegen des Wiederaufflackerns der Coronavirus-Pandemie, dass der Höhepunkt bereits erreicht sein könnte.

"Die Anleger sind aber keineswegs panisch, was ihre Aktienpositionen betrifft", sagt ein Händler. Sie hofften nämlich auf weitere Gewinne, wenn kommende Woche die Bilanzsaison richtig startet. Dabei seien die Erwartungen, dass die Unternehmen die Gewinnprognosen nicht nur erfüllen sondern übertreffen, sehr hoch, sagt der Händler. Auch für den Schweizer Markt stehen die wichtigen Zahlen der US-Grossbanken JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America und von Citigroup im Mittelpunkt.

An der Spitze der Gewinner stehen mit Swatch (+2,4%) diejenigen Aktien, die am Vortag mit am meisten eingebüsst hatten. Der Uhrenwert hatte abgesehen von der Marktschwäche auch darunter gelitten, dass der Titel aus dem prestigeträchtigen SMI nach mehr als 20 Jahren herausfällt. Dies löste laut Händlern bei Grossanlegern, die sich am SMI orientieren, zusätzliche Verkäufe aus. "Anscheinend wird das Kursniveau nun wieder als attraktiv betrachtet", sagt ein Händler dazu. Auch bei Rivale Richemont (+1,7%) greifen die Anleger wieder zu. Dahinter folgen mit den Titeln des Elektrotechnikkonzerns ABB (+1,4%) und des Personaldienstleisters Adecco (+1,3%) Zykliker und mit der Pharmaaktie Novartis (+1,3%) auch noch ein defensiver Wert.

Zu den Gewinnern zählen zudem die Versicherer Zurich, Swiss Re und Swiss Life mit Gewinnen von jeweils +1,2 Prozent. Auch die Grossbanken CS (+0,9%) und UBS (+1,1%) verbuchen grössere Gewinne. Sie profitieren von einer Gegenbewegung nach den Einbussen am Vortag wegen sinkender Anleiherenditen. Tiefere Zinsen bedeuten für Finanzfirmen engere Margen und geringere Erträge. Die Aktien der baunahen Holcim (+0,8%) und Sika (+0,4%) profitierten von Kurszielerhöhungen. Auch der Telekomtitel Swisscom (+0,8%) werde von positiven Analystenkommentaren unterstützt, heisst es. Logitech, die Swatch im SMI ersetzen, gewinnen 0,6 Prozent. Mit AMS (+0,6%) und Temenos (+0,3%) liegen zwei weitere Technologiewerte im Mittelfeld.

Am unteren Ende der Tabelle sind die beiden zyklischen Titel Schindler (-0,3%) und Kühne + Nagel (-0,2%) sowie die defensiv beurteilten Nestlé (-0,3%) zu finden. Auch Roche (+0,4%), Givaudan (+0,4%), Alcon (+0,1%), Lonza (+0,1%) sowie Sonova (+0,1%) können mit dem Markt nicht mithalten.

Am breiten Markt fallen Vifor (+1,6%) auf. Goldman Sachs hat das Preisziel auf 129 von 124 Franken erhöht. Zudem profitieren die Aktien von indexbezogenen Käufen im Zusammenhang mit dem Aufstieg in den SLI. Die Papiere des ägyptisch-schweizerischen Tourismus- und Baukonzerns Orascom gewinnen 2 Prozent. Ägyptens Badeorte am Roten Meer sind nach Ansicht des dortigen Ministers für Tourismus und Altertümer anderthalb Jahre nach Ausbruch der Corona-Pandemie wieder sichere Reiseziele. Steigende Touristenzahlen zeigten dies. Aluflexpack (+5,5%) erholen sich von den Vortagesverlusten.

10:00

Weitere Kursziele für Schweizer Aktien:

Zurich Insurance: RBC erhöht auf 445 (430) Fr. - Sector Perform

Komax: Vontobel erhöht auf 290 (255) Fr. - Buy

Geberit: Morgan Stanley erhöht auf 508 (483) Fr. - Underweight

Sika: Morgan Stanley erhöht auf 314 (308) Fr.

09:10

Der Swiss Market Index steigt nach Handelseröffnung um 0,45 Prozent. Am Vortag war der Leitindex um 1,33 Prozent abgesackt, nachdem er am Mittwoch noch ein Rekordhoch erreicht hatte.

Händler sehen nach den starken Verlusten vom Vortag eine technische Erholung. Wie stark diese ausfällt, werde sich aber noch zeigen. Denn die Verunsicherung der Anleger wegen der Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus bleibe, sagte ein Händler. Zudem seien die Vorgaben negativ, hätten sich die US-Börsen doch dem Abwärtstrend ebenfalls angeschlossen und in Fernost setzten sich die Abgaben sogar noch fort.

Die Anleger seien wegen des Wiederaufflackerns der Coronavirus-Pandemie verunsichert, heisst es am Markt. Denn dies schüre die Konjunktursorgen. Dadurch könnte der Steigflug an den Börsen zumindest vorläufig gestoppt werden. Fixpunkte, an denen sich die Anleger festhalten könnten, gibt es derzeit kaum. Wichtige Konjunkturdaten stehen nicht auf der Agenda.

Getrieben wird der SMI von Novartis (plus 0,9 Prozent). Bei Swisscom (+0,5%) erwähnen Händler, dass Kepler Cheuvreux den Telekom-Title auf "Hold" von "Reduce" hochgestuft habe.

Auch Zurich (+0,4%) profitieren von einem Analystenkommentar. RBC hat das Kursziel auf 445 von 430 Franken erhöht. Givaudan (+0,4%) steigen trotz einer Preiszielreduktion von Bernstein. Die Aktien der Banken CS und UBS (je +0,5%), die am Vortag deutliche Abgaben erlitten hatten, können sich vorbörslich stabilisieren. Händler erklären die Kursabschläge vor allem mit dem starken Rückgang der Anleiherenditen. Tiefere Renditen bedeuten bei den Banken engere Margen und tendenziell weniger Erträge.

Swatch (+0,9%) können sich vom Vortagesrückschlag erholen. Die Aktien des Bieler Uhrenkonzerns waren unter Druck geraten, weil die Aktie nach 23 Jahren aus dem Leitindex SMI herausfällt. Am breiten Markt fallen Vifor (+1,4%) auf. Goldman Sachs das Preiseziel auf 129 von 124 Franken erhöht.

Kommende Woche kommt die Bilanzsaison in Gang. Dabei dürften vor allem die Zahlen der US-Grossbanken JPMorgan und Goldman Sachs (am Dienstag) sowie der Bank of America und von Citigroup (am Mittwoch) grosse Beachtung finden.

08:45

Der geplante Antrag in den USA für die Zulassung einer Corona-Auffrischungsimpfung gibt Biontech Auftrieb. Die Aktien der Biotechfirma steigen im Frankfurter Frühhandel um 5,7 Prozent.

08:10

Der Swiss Market Index wird bei Julius Bär vorbörslich 0,14 Prozent höher eingeschätzt. 19 von 20 SMI-Aktien sind im Plus. Einzig Givaudan erleidet Einbussen in der Höhe von 0,4 Prozent. Bernstein hat das Kursziel für den Aromahersteller auf 3170 Franken gesenkt. Holcim steigen 1,1 Prozent nach einer Kurszielerhöhung durch Berenberg. Vifor (plus 1,4 Prozent) profitieren ebenfalls von einer höheren Einschätzung.

Die Furcht vor einer Konjunkturabkühlung beim wichtigen Handelspartner China und die Verunsicherung wegen des harten Durchgreifens der Regierung in Peking gegen die dortigen Technologiekonzerne prägt allerdings die Stimmung an den Börsen auch zum Wochenschluss, sagten Börsianer. Ausserdem bereite die rasche Ausbreitung der besonders ansteckenden Delta-Variante des Coronavirus Investoren Kopfzerbrechen. Daneben richteten Investoren ihr Augenmerk auf das Finanzminister-Treffen der 20 größten Industriestaaten und Schwellenländer (G20). Sie werden voraussichtlich die Industriestaaten-Organisation OECD beauftragen, die letzten Details und einen konkreten Fahrplan zur Umsetzung der geplanten globalen Mindeststeuer für Konzerne auszuarbeiten.

Neue Kursziele für Schweizer Aktien:

Vifor: Goldman Sachs erhöht auf 129 (124) Fr. - Neutral

Givaudan: Bernstein senkt auf 3170 (3250) Fr. - Underperform

Holcim: Berenberg erhöht auf 62 (59) Fr. - Hold

Kursziel Carlo Gavazzi: Research Partners erhöht auf 340 (300) Fr. - Kaufen

07:15

Die Nervosität unter Schweizer Anlegerinnen und Anlegern ist deutlich gestiegen. Darauf deutet der Volatilitäsindex an der Schweizer Börse hin. Der SMI VIX, der die erwartete Volatilität misst, stieg am Donnerstag um 13 Prozent. Das ist der grösste Anstieg seit dem 19. Mai.

06:45

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank vorbörslich 0,09 Prozent höher eingeschätzt. Am Vortag hatte der SMI 1,3 Prozent verloren.

06:00

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag bis 2,3 Prozent tiefer bei 27'473 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,7 Prozent und lag bei 1887 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,7 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,1 Prozent.

Befürchtungen die Zentralbanken könnten die wirtschaftliche Erholung abwürgen, indem sie versuchten die Inflation einzudämmen und die sich schnell ausbreitende Delta-Variante des Coronavirus haben den Ausblick verdüstert.

Japan’s Nikkei 225 Stock Average is set to enter a correction after a state of emergency was declared in Tokyo ahead of the Olympics https://t.co/wOH7aUIkup — Bloomberg Markets (@markets) July 9, 2021

05:45

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 109,92 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,4838 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9157 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1836 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0839 Franken.

03:00

Das Wiederaufflackern der Coronavirus-Pandemie hat US-Anlegern Sorgen bereitet. Ausserdem verunsicherte sie das harte Vorgehen der chinesischen Regierung gegen Technologiekonzerne. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss am Donnerstag 0,8 Prozent tiefer auf 34'421 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,7 Prozent auf 14'559 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büsste 0,9 Prozent auf 4320 Punkte ein.

Mit einem Kursminus von knapp sechs Prozent gehörte Didi erneut zu den Verlierern am US-Aktienmarkt. Die Regierung in Peking hatte die App des chinesischen Fahrdienst-Vermittlers wegen angeblich illegaler Sammlung von Nutzerdaten zum Download gesperrt. Die Titel der Online-Händler Alibaba und des Suchmaschinen-Betreibers Baidu, die ebenfalls ins Visier der Behörden geraten sind, büssten jeweils fast vier Prozent ein. So lange der Regulierungsdruck nicht eindeutig nachlasse, würden Anleger die Finger von chinesischen Werten lassen, prognostizierte Analystin Chelsey Tam vom Research-Haus Morningstar.

Parallel dazu knöpft sich US-Präsident Joe Biden die Eisenbahnbranche vor. Einem Insider zufolge will er die Aufsichtsbehörde STB beauftragen, bestehende Monopole aufzubrechen und den Wettbewerb zu verbessern. Hierzu sollen Betreiber unter anderem gezwungen werden, ihre Schienennetze für Konkurrenten zu öffnen. Die Aktien von Kansas City Southern, CSX und Norfolk Southern fielen daraufhin um bis zu fast acht Prozent.

