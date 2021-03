07:25

In Erwartung von Aussagen zur US-Geldpolitik wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch etwas schwächer starten. Am Dienstag hatte er 0,7 Prozent im Plus bei 14.557,58 Punkten geschlossen. Vor dem Hintergrund der wachsenden Inflationssorgen werde die Pressekonferenz von US-Notenbankchef Jerome Powell zu einem kommunikativen Drahtseilakt, prognostizierte Olivier de Berranger, Stratege des Vermögensverwalters La Financiere de l’Echiquier.

Getrieben von den billionenschweren Corona-Staatshilfen müsse in den kommenden Monaten mit steigenden Verbraucherpreisen gerechnet werden. Daneben sorgen weiterhin die möglichen Nebenwirkungen des Coronavirus-Vakzins von AstraZeneca an den Börsen für Diskussionsstoff. Nach dem vorläufigen Stopp der Nutzung dieses Serums wurde der für Mittwochabend geplante Impf-Gipfel von Bund und Ländern verschoben. Weiterhin auf dem Terminkalender stehen die europäischen Inflationsdaten sowie diverse Geschäftszahlen von Unternehmen.

Der SMI notiert im vorbörslichen Handel laut IG Bank 0,14 Prozent im Minus. Gestern schloss der Schweizer Leitindex 0,7 Prozent höher bei 10'944 Punkten.

Die asiatischen Börsen sind am Mittwoch zunächst in Wartestellung gegangen. Im Laufe des Tages geht die zweitätige Sitzung der US-Notenbank Fed zu Ende, von der sich die Anleger Signale auf eine schnellere Normalisierung der Geldpolitik erhoffen. "Wir erwarten, dass (Vorsitzender Jerome) Powell darauf hinweist, dass die Fed die Instrumente hat, um zu intervenieren, wenn der Anleihemarkt ungeordnet wird oder die wirtschaftliche Erholung bremst", schrieben die Analysten der Commonwealth Bank of Australia. "Aber wir erwarten, dass Powell sich gegen das Gerede über eine Straffung der Politik sperrt, weil es auf dem Arbeitsmarkt eine große Flaute gibt." Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,2 Prozent tiefer bei 29.861 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,1 Prozent und lag bei 1980 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,1 Prozent.

The Federal Reserve is all but certain to hold interest rates near zero on Wednesday, but most eyes will be on the the central bank’s quarterly economic forecasts https://t.co/PiYfCfORWw — Bloomberg Markets (@markets) March 17, 2021

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 109,07 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,5022 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9254 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1901 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,1017 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,3895 Dollar.

An der Wall Street haben die Technologie-Indizes am Dienstag ihre jüngsten Gewinne etwas ausgebaut. Allerdings liess der Schwung zum Handelsschluss hin merklich nach. Der marktbreite S&P 500 hatte zwar im Verlauf den Sprung auf einen Höchststand geschafft, schloss aber ebenso wie der US-Leitindex Dow Jones Industrial leicht im Minus. Vor der Sitzung der US-Notenbank (Fed) an diesem Mittwoch hielten sich die Anleger insgesamt eher zurück.

Für den Dow ging es um 0,39 Prozent auf 32 825,95 Punkte nach unten. Zuvor hatte er sechs Tage in Folge Rekorde erzielt. Der S&P 500 fiel um 0,16 Prozent auf 3962,71 Punkte, nachdem er im Handelsverlauf bei rund 3981 Punkten eine Bestmarke erreicht hatte. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,53 Prozent auf 13 152,28 Punkte.

