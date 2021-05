09:20

Im Sog der Wall Street ist der Dax an Christi Himmelfahrt unter die psychologisch wichtige Marke von 15.000 Punkten gerutscht. Der deutsche Leitindex fiel am Donnerstag um 1,3 Prozent auf 14.945 Punkte. Auch der Eurostoxx 50 büsst 1,3 Prozent ein auf 3'896 Zähler.

Ein unerwartet starker Inflationsanstieg hatte in den USA die Spekulationen über eine eher frühe Straffung der Geldpolitik geschürt und die US-Indizes auf Talfahrt geschickt. "Die positiven Nachrichten wie der Fortschritt der Impfkampagne in der Europäischen Union und eine wirtschaftliche Erholung nach der Krise sind bereits eingepreist, während die Inflationssorgen zunehmen", sagte Stratege Milan Cutkovic vom Handelshaus Axi. Auch Bitcoin wurde nicht verschont und rutschte um mehr als sechs Prozent ab, nachdem Elon Musk ankündigte, dass Tesla die Cyber-Devise wegen Umweltaspekten nicht mehr als Zahlungsmethode akzeptieren wird. Zu den größten Dax-Verlierern zählten Autowerte und Finanztitel.

Die Ölpreise geben angesichts der Coronakrise in Indien nach. Ein Fass der Sorte Brent verbilligt sich um 1,2 Prozent auf 68,48 Dollar. Die Gesundheitslage in dem weltweit drittgrößten Öl-Importeursland spitzt sich weiter zu. Das Gesundheitsministerium verzeichnete 362.727 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Ansteckungsfälle steigt damit auf 23,7 Millionen.

Die Kehrtwende von Tesla-Chef Elon Musk bei Bitcoin & Co setzt den digitalen Cyberdevisen weiter zu. Bitcoin rutscht um 6,5 Prozent auf 50.915 Dollar ab. Die zweitwichtigste Kryptowährung Ethereum verbilligt sich um 2,6 Prozent. Musk will beim Kauf von Tesla-Autos kein Bitcoin mehr als Bezahlung akzeptieren, als Grund nannte der E-Auto-Pionier Bedenken wegen des Klimaschutzes.

Spekulationen auf eine langsam abebbende Geldflut der Notenbanken haben die asiatischen Börsen am Donnerstag belastet. Der Nikkei-Index fiel um rund 2,5 Prozent auf 27.433 Punkte auf den niedrigsten Stand seit Anfang Januar. Der breitere Topix-Index verlor 1,5 Prozent. Auch in China zogen sich die Anleger angesichts zunehmender politischer Spannungen zwischen Peking und Washington zurück. Die Börse in Shanghai lag ein Prozent im Minus. Ein unerwartet starker Inflationsanstieg hatte in den USA die Spekulationen über eine eher frühe Straffung der Geldpolitik geschürt und die US-Indizes am Mittwoch auf Talfahrt geschickt.

"Inflationssorgen belasten die High-Tech-Aktien, während steigende inländische Coronavirus-Infektionen Bedenken hinsichtlich der politischen Stabilität aufkommen lassen", sagte ein Stratege bei einem japanischen Makler. Der Markt werde seiner Ansicht nach aber bald seinen Tiefpunkt erreicht haben. "Man kann nicht weiter verkaufen, wenn sich die Firmengewinne noch verbessern."

Investoren sortierten am Donnerstag vor allem Aktien aus den Sektoren Gesundheit und Technologie aus, die als hoch bewertet gelten. Titel des Herstellers medizinischer Geräte Terumo gaben 4,4 Prozent nach. Papiere von SoftBank brachen um 7,2 Prozent ein, da sich Anleger angesichts eines nicht verlängerten Aktienrückkaufprogramms um die Portfoliobewertungen des Technologieinvestors sorgten. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen

Im Sog der Wall Street wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag schwächer starten. Am Mittwoch hatte er 0,2 Prozent im Plus bei 15.150,22 Punkten geschlossen. Ein unerwartet starker Inflationsanstieg hatte in den USA die Spekulationen über eine eher frühe Straffung der Geldpolitik geschürt und die US-Indizes auf Talfahrt geschickt. Wegen des Feiertags Christi Himmelfahrt in Deutschland und anderen europäischen Staaten stehen keine relevanten Konjunkturdaten auf dem Programm. Außerdem legen vergleichsweise wenige Unternehmen Geschäftszahlen vor. Unter anderem öffnet der US-Unterhaltungskonzern Walt Disney seine Bücher.

Asiatische Aktien standen vor einem dritten Tag mit Verlusten, nachdem ein Anstieg der US-Inflation die Wall Street erschütterte. "Eine höhere Inflation ist angesichts der wahrscheinlichen Zinsreaktion definitiv negativ für Aktien", sagte Alan Ruskin, Makrostratege der Deutschen Bank. Die Börse in Tokio hat sich am Donnerstag zunächst schwächer gezeigt.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,8 Prozent tiefer bei 27.634 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,6 Prozent und lag bei 1867 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,9 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 109,61 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,4528 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9083 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,2079 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0975 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,4063 Dollar.

