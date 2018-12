07:15

Laut vorbörslichen Indikationen der IG Bank dürfte der Schweizer Leitindex SMI in der Startphase um rund 1,4 Prozent nachgeben und damit knapp unter die 8'400-Punkte-Marke fallen. Damit würde sich der Index seinem Jahrestief bis auf wenige Punkte nähern. Dieses wurde Ende Juni bei 8'372,90 Zählern (intraday) markiert. Die grössten Taucher verzeichnen vorbörslich die Aktien der Credit Suisse (-3,3 Prozent) und der UBS (-2,5 Prozent).

Als Auslöser für den neuerlichen Taucher gelten die Entscheide der US-Notenbank vom Vorabend. In den USA hatte der Leitindex Dow Jones Industrial danach 1,49 Prozent auf 23'323,66 Punkte verloren. In Asien gab es am Donnerstagmorgen ebenfalls hohe Verluste. So gibt der japanische Leitindex Nikkei 225 aktuell gut 3,3 Prozent nach, und auch in China und Hongkong verlieren die Indizes mehr als 1 Prozent.

Das Fed hatte am Vorabend den Leitzins wie erwartet das vierte Mal im laufenden Jahr erhöht. Für 2019 wurden nur zwei weitere Erhöhungen angedeutet. Viele Investoren hatten angesichts der zuletzt schwächeren Konjunktur auf ein noch vorsichtigeres Fed gesetzt - und wurden damit auf dem falschen Fuss erwischt.

06:30

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index verlor am Donnerstag im Verlauf 3,2 Prozent auf 20'310 Punkte. Das ist der tiefste Stand seit über einem Jahr.

Die US-Notenbank hatte am Mittwoch die Zinsen wie erwartet erneut angehoben und zudem durchblicken lassen, 2019 nur noch mit zwei statt der bislang drei anvisierten weiteren Erhöhungen zu rechnen. Experten sorgen sich aber, dass selbst das zu viel sein könnte angesichts eines möglichen weiteren US-Wirtschaftsabschwungs im Gefolge des Handelsstreits zwischen den USA und China, einer abflauenden Wirkung der US-Steuersenkungen und sich verschärfender Finanzierungsbedingungen für Unternehmen. An der Wall Street waren die Kurse nach der Fed-Erklärung auf Talfahrt gegangen. Der Dow-Jones-Index verlor 1,5 Prozent, die Nasdaq 2,2 Prozent.

Unter den Einzelwerten in Japan standen vor allem Technologiewerte auf den Verkaufszetteln. Sie wurden von den fallenden Kursen der Branche in den USA mit nach unten gezogen. So gaben Panasonic 2,9 Prozent nach, Fanuc 2,8 Prozent und Tokyo Electron 2,2 Prozent.

06:25

Ein Euro wird mit 1,1327 Franken bewertet. Zum Dollar steht der Franken wenig verändert bei 99,47 Rappen.

