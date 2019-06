06:00

In Tokio notierte der Leitindex Nikkei 0,6 Prozent tiefer mit 21'156 Punkten. Anleger zeigten sich abwartend vor den Auftritten mehrerer führender US-Notenbanker, darunter Fed-Chef Jerome Powell. Außerdem herrschte Nervosität im Vorfeld des für Samstag erwarteten Treffens von US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping am Rande des G20-Gipfels in Japan. Börsianer versprechen sich davon mehr Klarheit im Zollstreit zwischen den beiden weltgrößten Wirtschaftsmächten.

Notable weakness in Chinese markets on Tuesday: ASX200 -0.1%, KOSPI -0.11%, Nikkei -0.47%, Hang Seng -1.3%, Shanghai -1.8%. — James Foster (@JFosterFM) 25. Juni 2019

Am Devisenmarkt in Fernost liegt der Euro bei 1,1066 Franken. Das Währungspaar Dollar/Franken steht leicht tiefer bei 97,07.

