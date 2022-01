10:50

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt 0,7 Prozent auf 12'614 Punkte und baut das Kursplus aus. Angeführt wird das Feld von Richemont (+2,6 Prozent). Dahinter folgen Lonza (+1,9 Prozent), Sika (+1,4 Prozent) und Geberit (+1,3 Prozent).

Die Aktien der Credit Suisse verlieren hingegen 1,3 Prozent. Der neue Credit-Suisse-Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann will an der Strategie seines Vorgängers Antonio Horta-Osorio festhalten. Dies kommt an der Börse nicht gut an.

10:45

Die wachsenden Spannungen zwischen Russland und der Ukraine machen Anleger nervös. Sie werfen Staatsanleihen der beiden Länder aus ihren Depots. Dies treibt die Rendite der bis 2024 laufenden ukrainischen Dollar-Bonds und der bis 2043 laufenden russischen Titel auf 15,42 beziehungsweise 4,206 Prozent. Das ist jeweils der höchste Stand seit dem Börsen-Crash vom Frühjahr 2020.

10:00

Die Kryptowährung Cardano (ADA) startet mit einem dicken Plus in die neue Handelswoche. Insgesamt legte der Kurs des Ethereum-Konkurrenten in den vergangenen 24 Stunden um fast 11 Prozent zu. Damit handelt ADA laut coinmarketcap.com bei 1,52 US-Dollar. Im Ranking der zehn wertvollsten Kryptowährungen kann sich Cardano damit auf Platz fünf vorschieben.

09:55

Die anhaltende Ölpreis-Rally gibt den europäischen Öl- und Gaswerten Auftrieb. Ihr Index steigt um 0,8 Prozent auf ein Zwei-Jahres-Hoch von 304,74 Punkten. Die Ölsorte Brent aus der Nordsee kostet mit 86,71 Dollar je Barrel so viel wie zuletzt vor etwa dreieinhalb Jahren.

09:40

Neue Kursziele für Schweizer Aktien:

Swisscom: Jefferies senkt auf 413 (427) Fr. - Underperform

Swisscom: JPMorgan senkt auf 614 (620) Fr. - Overweight

Inficon: Research Partners erhöht auf 1150 (1100) Fr. - Halten

VAT: Deutsche Bank erhöht auf 400 (360) Fr. - Hold

09:10

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 0,2 Prozent höher bei 12'552 Punkten.

Allein in der vergangenen Handelswoche hat der Leitindex SMI mehr als 2 Prozent eingebüsst. An diesem Montag bleibt die Wall Street wegen eines Feiertages allerdings geschlossen. In Asien tendieren die Märkte derweil zum Wochenstart uneinheitlich, wobei Konjunkturdaten aus China insgesamt freundlich bewertet werden.

Weiterhin laste die Sorge auf dem Markt, dass die Normalisierung der Geldpolitik in den USA schneller vonstattengehen könnte, als bis vor kurzem noch erwartet, heisst es. "Natürlich bleiben die Spekulationen über den künftigen Kurs des Fed das bestimmende Thema für die Märkte", kommentierte ein Händler. Die Märkte gingen nach wie vor davon aus, dass die US-Notenbank im Jahr 2022 drei- oder viermal die Zinsen anheben werde, und der Beginn der "quantitativen Straffung" sei nicht mehr eine Frage des "ob", sondern des "wann", wobei das Tempo der Bilanzreduzierung auch in Zukunft der Hauptfaktor für die Volatilität sein dürfte.

Die Anteilscheine der CS (-1,1 Prozent) verlieren, nachdem António Horta-Osório als Verwaltungsratspräsident der Grossbank zurückgetreten ist. Der Verwaltungsrat hat per sofort den ehemaligen UBS-Banker Axel Lehmann zum Nachfolger ernannt.

Auch die Aktien der Swisscom (-0,1 Prozent) stehen tiefer. Gleich zwei Analyse-Häuser haben am Morgen ihre Kursziele im Vorfeld der Jahreszahlen gesenkt.

Analystenkommentare sorgen dagegen bei Schindler für ein Plus von 2,1 Prozent. Laut Händlern hat Morgan Stanley die Papiere des Rolltreppen- und Liftherstellers hochgestuft.

08:15

Der Swiss Market Index wird bei Julius Bär vorbörslich 0,2 Prozent höher geschätzt. Die Aktie der Credit Suisse steigt nach dem Abgang von VR-Präsident Antonio Horta-Osorio um 2,4 Prozent. Einzige SMI-Aktie im Minus ist Logitech. Stadler Rail steigen nach der Bekanntgabe eines Grossauftrages über 3 Prozent.

Gewinneinbussen bei grossen US-Banken zu Beginn der Bilanzsaison hatten die Anleger am Freitag verstimmt. Die Wall Street bleibt diesen Montag wegen des Feiertags Martin Luther King Day geschlossen, US-Konjunkturdaten stehen nicht auf dem Terminplan. Das Augenmerk dürfte sich um so mehr auf die Zahlen zum chinesischen Wachstum richten. Es fiel mit vier Prozent höher aus als erhofft.

06:50

Der Ölpreis ist zu Wochenbeginn in Fernost auf den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren geklettert. Futures der Nordsee-Sorte Brent legten am Montag zunächst auf 86,71 Dollar je Barrel (159 Liter) zu, so teuer wie zuletzt Anfang Oktober 2018. Im weiteren Verlauf lag der Preis dann bei 86,48 Dollar, ein Plus von 0,5 Prozent. Analyst Toshitaka Tazawa von Fujitomi Securities erklärte, die Produktion der Opec+ reiche nicht aus, um die weltweite Nachfrage zu befriedigen.

06:30

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank 0,2 Prozent höher geschätzt.

06:00

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,7 Prozent höher bei 28'319 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,5 Prozent und lag bei 1988 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,9 Prozent.

Die Börse in Tokio hat sich am Montag also zunächst stärker gezeigt. Es würden einige Wachstumstitel zurückgekauft, sagte Fondsmanager Naoki Fujiwara von Shinkin Asset Management.

05:30

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 114,43 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,3470 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9143 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1417 Dollar und zog um 0,2 Prozent auf 1,0442 Franken an.

