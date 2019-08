09:10

Der Swiss Market Index (SMI) verliert unmittelbar nach Handelseröffnung 0,9 Prozent auf 9720 Punkte.

Mit der Ankündigung neuer Strafzölle gegen China durch US-Präsident Donald Trump erreicht der Handelskrieg zwischen den beiden Grossmächten eine neue Eskalationsstufe und setzt die Aktienmärkte weltweit schwer unter Druck. China hat seine Währung Yuan abgewertet und die Unternehmen des Landes offenbar angewiesen, keine Agrarprodukte aus den USA mehr zu importieren.

"Wir sehen eine regelrechte Flucht aus Aktien. Das ist keine Panik, aber eine ordentliche Verkaufswelle. Die neue Eskalation im Handelsstreit schlägt die Anleger in die Flucht", schrieb Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners in einem Marktkommentar. Der Punkt sei längst erreicht, an dem der Konflikt der Weltwirtschaft grossen Schaden zufügt.

Im SMI geraten die beiden Uhrenhersteller Richemont (-3,9 Prozent) und Swatch (-3,7 Prozent) am deutlichsten unter Verkaufsdruck. Es folgen Lonza (-2,6 Prozent), LafargeHolcim (-2,0 Prozent) sowie Adecco (-1,8 Prozent).

Verhältnismässig gut halten sich die Schwergewichte Roche (-0,1 Prozent) und Novartis (-0,4 Prozent). Nestlé kann sogar leicht zulegen (+0,1 Prozent).

+++

08:50

In Japan sackte der am Freitag schon um mehr als 2 Prozent gefallene Nikkei-225 nochmals um 1,74 Prozent auf 20 720,29 Punkte ab. Er litt neben dem Handelsstreit auch unter dem starken Yen, der den japanischen Exportfirmen ihre Ausfuhren verteuern kann. Die Währung gilt Anlegern in unsicheren Zeiten als Zuflucht.

In China ging es für den CSI, der 300 Werte an den Festlandbörsen umfasst, zuletzt um 1,57 Prozent auf 3688,50 Punkte bergab. In Hongkong waren die Verluste angesichts der politischen Krise in der Stadt noch schwerwiegender. Der Hang Seng ist nach aktuellem Stand um 2,9 Prozent auf 26 138,50 Punkte eingebrochen.

Bad Omen: #Japan's 2s/10s yield spread is set to invert for first time since 1991. (via BBG) pic.twitter.com/HVvsNw1ngU — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 5, 2019

+++

08:30

Anleger suchen Gold: Der Preis pro Unze steigt um 1,2 Prozent auf aktuell 1457 Dollar an. Auch die Kryptowährung Bitcoin ist gesucht: Der Bitcoin ist derzeit 11'578 Dollar wert, das bedeutet ein Anstieg um 5,4 Prozent.

+++

08:15

Die Eskalation im US-chinesischen Handelsstreit sorgt zum Wochenstart weltweit für tiefere Aktienkurse. Der SMI wird gemäss Indikationen von Julius Bär um 0,8 Prozent tiefer indiziert. Die Märkte in Tokio, Schanghai und Hongkong brachen um 2,4 bis 2,9 Prozent ein.

Die Aktien von Richemont und Swatch fallen von den SMI-Werten am deutlichsten (je minus 1,3 Prozent). ABB, Adecco und die Grossbankewerte UBS und Credit Suisse verlieren je rund 1 Prozent. Am breiten Markt verlieren Ascom fast 4 Prozent, nachdem das Unternehmen den Abgang von Holger Cordes angekündigt hatte.

+++

Die Eskalation des Zollstreits mit den USA drückt den Kurs der chinesischen Währung auf den niedrigsten Stand seit Anfang 2008. Im Gegenzug verteuert sich der Dollar um 1,4 Prozent und überspringt die psychologisch wichtige Marke von sieben Yuan auf 7,0424 Yuan.

+++

07:40

Die Ölpreise sind zu Wochenbeginn nach einer zwischenzeitlichen Erholung am Freitag wieder gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 61,22 US-Dollar. Das waren 67 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 54 Cent auf 55,12 Dollar.

Am Markt wurden die erneuten Preisrückgänge auf den Handelsstreit zwischen den USA und China zurückgeführt. Nachdem US-Präsident Donald Trump vergangene Woche neue Strafzölle auf chinesische Waren angekündigt hatte, wertete die Währung Chinas am Montag stark ab. Marktteilnehmer sprachen von einer weiteren Eskalation des Handelskonflikts, weil der Yuan-Kurs nicht frei schwankt, sondern staatlich beeinflusst ist. Bisher hatte die Notenbank Chinas eine starke Abwertung der eigenen Währung in aller Regel verhindert.

Die Spannungen zwischen den USA und Iran treten am Ölmarkt derzeit etwas in den Hintergrund. Wie am Wochenende bekannt wurde, hat Iran bereits vergangene Woche einen weiteren Öltanker im Persischen Golf festgesetzt. Die Herkunft des Schiffes ist derzeit unklar. Ausgangspunkt der Spannungen ist die Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran durch die USA im vergangenen Jahr.

+++

06:10

Der Franken setzt seinen Höhenflug fort. Zum Euro steigt er in der Nacht auf Montag bis auf 1,0890 und durchbricht damit zum ersten Mal seit Juli 2017 die Marke von 1,09. Ende April handelte das Währungspaar noch bei knapp 1,15. Zum Dollar steht die Schweizer Währung am Montagmorgen bei 97,88, das ist ein Anstieg um 0,3 Prozent.

Swiss franc strengthens as investors anticipate U.S. and European rate cuts https://t.co/yO9CnwYhTt — WSJ Central Banks (@WSJCentralBanks) August 4, 2019

+++

06:05

In Tokio gibt der japanische Leitindex Nikkei 2,4 Prozent auf 20'590 Punkte nach. Vor allem Exportwerte gerieten unter Druck. Die Aktien des Autobauers Nissan verloren 4,8 Prozent, die Papiere des Elektronikkonzerns Panasonic büßten 3,5 Prozent ein. Die südkoreanische Börse in Seoul fiel um mehr als zwei Prozent auf den niedrigsten Stand seit Dezember 2016. Der MSCI-Index für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans rutschte um rund zwei Prozent ab. Auch in China gingen die Kurse auf Talfahrt. Der Hang-Seng-Index in Hongkong wurde zusätzlich von den anhaltenden Protesten gegen die Regierung belastet.

Hintergrund ist die weitere Furcht vor einer weiteren Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China. US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag angekündigt, ab dem 1. September Sonderzölle auch auf bisher davon verschonte chinesische Waren im Volumen von 300 Milliarden Dollar verhängen zu wollen. China kündigte Gegenmaßnahmen an. Dies nährt die Furcht vor einer globalen Rezession.

(cash/Reuters/AWP)