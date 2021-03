Zum aktuellen Geschehen im Dow Jones geht es hier.

17:35

Der SMI sank um 0,2 Prozent auf 10'922 Punkte. Die Anleger an der Schweizer Börse haben sich am Mittwoch vor dem am Abend anstehenden Auftritt von US-Notenbankchef Jerome Powell an die Seitenlinie zurückgezogen. Je nachdem, wie sich Powell zu den Themen steigende Anleihe-Renditen und Inflation äussern werde, dürften die Aktienmärkte die Rally fortsetzen oder einknicken, erklärten Experten.

Vor allem die Aktien von Wachstumsfirmen, die im vergangenen Jahr an der Börse gut abgeschnitten hatten, gaben Boden preis. Der Arzneimittel-Hersteller Lonza verlor 1,74 Prozent, der Finanzinvestor Partners Group 1,57 Prozent. Auch die Aktien des Zementriesen LafargeHolcim schwächten sich ab. Orell Füssli büssten 6,25 Prozent ein. Die Buchhandels- und Sicherheitsdruck-Firma halbierte überraschend die Dividende.

V-Zug kletterten dagegen fünf Prozent. Der Gewinn des Haushaltsgeräte-Herstellers ist 2020 um 58,2 Prozent gestiegen. Bei den grosskapitalisierten Titeln legten die Grossbanken getrieben von Zinshoffnungen zu. UBS zogen 1,57 Prozent an, Credit Suisse 0,92 Prozent.

17:15

Unmittelbar vor dem Börsendebüt wird Coinbase nach eigenen Angaben mit 68 Milliarden Dollar bewertet. Einer Pflichtmitteilung der Kryptowährungsbörse zufolge lag der Durchschnittspreis für die Aktien im ersten Quartal 2021 im ausserbörslichen Handel bei 343,58 Dollar. Im dritten Quartal hätten sie noch 28,83 Dollar gekostet.

Mit 68 Milliarden Dollar ist Coinbase mehr als doppelt so hoch bewertet wie die Deutsche Börse und rund vier Milliarden Dollar teurer als die ICE, zu der die New York Stock Exchange gehört. Coinbase will im Rahmen einer Notierungsaufnahme an die US-Technologiebörse Nasdaq gehen.

17:00

Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch vor geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank wenig bewegt. Am Nachmittag kostet die europäische Gemeinschaftswährung 1.1908 US-Dollar. Er notiert damit etwas höher als am Morgen.

Der EUR/CHF-Kurs hat sich derweil wieder etwas von der 1,10er-Marke entfernt, in deren Nähe er in der Nacht gefallen war. Aktuell steht der Kurs bei 1.1043. Auch zum Dollar tendiert der Franken schwächer. Das Währungspaar USD/CHF notiert bei 0.9277.

Der russische Rubel ist unterdessen zu allen wichtigen Währungen unter Druck geraten. US-Präsident Joe Biden hat Kremlchef Wladimir Putin Konsequenzen für die angebliche Einmischung in die US-Wahl im vergangenen November angedroht. "Er wird einen Preis bezahlen", sagte Biden in einem am Mittwochmorgen (Ortszeit) ausgestrahlten Interview des US-Senders ABC. "Biden sagte zudem auf die Frage ob er denke, dass Putin ein "Killer" sei: "Das tue ich." Der Dollar legte daraufhin um über ein Prozent zum Rubel zu.

16:20

Die jüngste Kursrally hat Volkswagen innerhalb von zwei Tagen an die Spitze des Leitindex Dax katapultiert. Mit einem Börsenwert von rund 135 Milliarden Euro überrundete der Wolfsburger Autobauer am Mittwoch den Softwarekonzern SAP (121 Milliarden), dessen Status als wertvollstes Unternehmen in Deutschland seit Jahren unangefochten war. Volkswagen-Stammaktien stiegen am Mittwoch um bis zu 16,3 Prozent und steuerten auf den grössten Tagesgewinn seit gut zwölf Jahren zu. Mit 310 Euro waren sie so teuer wie zuletzt im Oktober 2008.

15:40

Der chinesische Google-Rivale Baidu hat bei seinem Börsengang in Hongkong 3,4 Milliarden US-Dollar eingenommen. Das bereits an der Wall Street notierte Unternehmen verkaufte 95 Millionen Aktien zu je 252 Hongkong-Dollar (32,45 US-Dollar). Insidern zufolge war der für Kleinanleger reservierte Teil der Zweit-Emission einhundertfach überzeichnet. Die US-Titel von Baidu fielen zur Eröffnung der Wall Street um vier Prozent.

14:40

Die Wall Street geht am Mittwoch mit Verlusten in den Handel. Insbesondere Tech-Titel geraten unter Druck. Der S+P verliert kurz nach Handelseröffnung 0,5 Prozent, der US-Technologieindex Nasdaq 100 büsst 1,1 Prozent ein. Der Dow Jones hält sich unverändert.

Inmitten einer sich erholenden Wirtschaft wachsen derzeit die Sorgen über steigende Kapitalmarktzinsen. Wenige Stunden vor einem wichtigen Auftritt des US-Notenbankchefs Jerome Powell steigt die Spannung an der Wall Street "Da keine Änderung der Geldpolitik erwartet wird, stehen Aussagen zu Anleihe-Renditen und zur Inflation im Zentrum des Interesses", kommentierte Analyst David Madden vom Online-Broker CMC Markets.

Powell sei in einer Zwickmühle. "Er will die Leitzinsen nicht anheben, kann aber gleichzeitig den Anstieg der Anleihe-Renditen und die zunehmenden Inflationsspekulationen nicht ignorieren." Nach Einschätzung von Aktienhändler Keith Temperton vom Brokerhaus Forte Securities wird die Fed daher eine Art Mechanismus zur Kontrolle der Bond-Renditen vorstellen, ihn aber erst einsetzen, wenn diese nach oben schiessen.

Bei den Aktienwerten gehörte Uber mit einem Minus von rund drei Prozent zu den Verlierern. Die Verpflichtung, seinen britischen Fahrern Mindestlohn zu zahlen, werde den Fahrdienst-Vermittler fast 300 Millionen Dollar kosten, rechneten die Analysten der Bank Morgan Stanley vor."

Um rund 14 Prozent dagegen geht abwärts für die Aktien von Plug Power . Der Hersteller von Brennstoffzellen muss wegen fehlerhafter Verbuchungen mehrere Jahresabschlüsse berichtigen.

14:00

Die Anleger an den US-Börsen warten am Mittwoch mit Spannung auf Aussagen der US-Notenbank (Fed) zur Geldpolitik und dürften sich daher mit Aktienkäufen vorerst zurückhalten. Denn inmitten einer sich erholenden Wirtschaft wachsen derzeit die Sorgen über steigende Kapitalmarktzinsen. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor dem Auftakt mit plus 0,15 Prozent auf 32 875 Punkte. Für den Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 signalisiert IG ein Minus von 1,1 Prozent auf 13 008 Punkte.

Fed-Präsident Jerome Powell muss Investoren die Inflationsangst nehmen, ohne von der expansiven Geldpolitik abzurücken. Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners sprach von einer "besonderen Bedeutung", die den Fed-Aussagen an diesem Abend zukommen dürfte. Zugleich jedoch geht er davon aus, dass keine Zahl genannt werden dürfte, bis zu der die Fed einen weiteren Zinsanstieg am Anleihemarkt dulden könnte.

Derweil ziehen die Renditen wieder an: Die zehnjähriger Staatsanleihen kletterte auf 1,66 Prozent und erreichte einen Höchststand seit einem Jahr. Die Rendite 30-jähriger Bonds stieg mit 2,419 Prozent sogar auf den höchsten Stand seit November 2019.

What to watch today: Dow futures steady as bond yields rise but Nasdaq futures fall https://t.co/ymthZuSTNX

Unter den Einzelwerten im Dow und dem Nasdaq 100 indes dürfte es recht ruhig bleiben. Um etwas mehr als 14 Prozent dagegen ging es bereits vorbörslich abwärts für die Aktien von Plug Power . Der Hersteller von Brennstoffzellen muss wegen fehlerhafter Verbuchungen mehrere Jahresabschlüsse berichtigen.

Um 11 Prozent nach oben ging es vorbörslich derweil für die Aktie von Onconova Therapeutics . Marktbeobachter sagen, dass jüngst auch Pennystocks aus dem Biotech-Bereich, ähnlich wie zuvor Gamestop , auf der Online-Plattform Reddit häufig genannt und damit nach oben getrieben würden.

13:30

Die Ölpreise sind am Mittwoch gesunken und haben damit an die Kursverluste seit Beginn der Woche angeknüpft. Nachdem sich die Notierungen im frühen Handel zunächst erholen konnten, drehten sie bis zum Mittag deutlich in die Verlustzone.

Ein Barrel (159 Liter) Nordseeöl der Sorte Brent kostete im Mittagshandel 67,65 US-Dollar. Das waren 74 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass amerikanisches Erdöl der Marke West Texas Intermediate (WTI) fiel um 59 Cent auf 64,21 Dollar.

Marktbeobachter verwiesen auf Aussagen der Internationalen Energieagentur (IEA). Der Interessenverband führender Industriestaaten geht nicht von einer Zeitenwende am Rohölmarkt mit drastisch steigenden Preisen aus. Die IEA tritt damit Erwartungen von einigen einflussreichen US-Banken entgegen, die unlängst von einem neuen "Superzyklus" gesprochen hatten. Im Gegensatz zu den Bankanalysten etwa von Goldman Sachs sieht die IEA ein ausreichendes Angebot an Erdöl, das starken Preisanstiegen entgegenstehe.

13:05

Die Aktien von Plug Power fallen im vorbörslichen Handel um rund 19 Prozent. KPMG hat in den Bilanzen der Jahre 2018, 2019 und 2020 Fehler entdeckt, wie die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gestern mitteilte. Diese müssen nun allesamt korrigiert werden. Unter anderem geht um eine fehlerhafte Verbuchung von Buchwerten, Verlustrückstellungen und Wertminderungen langlebiger Vermögenswerte. Ausserdem sollen Forschungs- und Entwicklungskosten falsch klassifiziert worden sein.

Plug Power stock sank in the extended session Tuesday after the fuel-cell company said it will have to restate financial statements for fiscal years 2018 and 2019 as well as some recent quarterly filings. https://t.co/Fam3UfWWHI

12:55

Deutlich steigende Renditen auf langfristige US-Staatsanleihen belasten die US-Märkte vorbörslich. Die zehnjährigen US-Treasuries rentieren neu mit 1,67 Prozent - und damit so hoch wie seit Anfang Februar 2020 nicht mehr.

Entwicklung der Renditen auf zehnjährige US-Staatsanleihen in den letzten fünf Jahren, Quelle: CNBC.

Vor allem die Futures auf den US-Technologie-Index Nasdaq 100 (-1,3%) büssen im vorbörslichen Handel ein. Aber die Terminkontrakte auf den S+P 500 (-0,4%) zeigen nach unten. Futures auf den Dow halten sich hingegen unverändert.

11:35

Der Schweizer Aktienmarkt ist im Verlauf des Mittwochvormittags in den roten Bereich gerutscht. Der Leitindex SMI hielt sich jedoch die ganze Zeit über der Marke von 10'900 Punkten. Nach den Avancen der letzten Zeit seien die leichten Gewinnmitnahmen keine Überraschung, meinen Händler. Dies gelte umso mehr, weil die Unsicherheit vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank vom Abend doch ziemlich gross sei. Das Fed habe es heute in der Hand, ob es zu einer Fortsetzung des Rallys komme oder die Aktienmärkte einen Rücksetzer hinnehmen müssten, kommentierte ein Analyst.

Fed-Chef Jerome Powell müsse nämlich den Spagat hinbekommen, den Investoren einerseits eine weiter ultraexpansive Geldpolitik zu versprechen und andererseits ihnen ihre Inflationsangst zu nehmen, umschreibt er die schwierige Ausgangslage für den Notenbanker. Dabei gehe es nicht zuletzt um die Frage, "wann und wie die Notenbank eventuell auch mit Zinserhöhungen reagieren wird, wenn die Preise steigen".

. @jimcramer tells investors what to watch when Jerome Powell speaks later this week. https://t.co/yWK8EGskqZ

Der SMI notiert gegen 11:30 Uhr 0,23 Prozent tiefer bei 10'919,03 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, büsst ebenfalls 0,23 Prozent auf 1'765,13 und der umfassende SPI 0,22 Prozent auf 13'742,82 Stellen ein. Der Leitindex bewegte sich den ganzen Vormittag in einem engen Band von nur gut 40 Punkten. Die Einbussen relativieren sich zudem angesichts der Avancen von insgesamt fast 1 Prozent an den beiden Vortagen und von über 2 Prozent in der Vorwoche.

Zwei Drittel der 30 Top-Werte erleiden aktuell Verluste. Diese halten sich jedoch in Grenzen, nur die stets volatilen AMS (-1,7%) geben mehr als 1 Prozent nach. In den letzten Tagen und Wochen haben bei manchen Investoren die Ängste zugenommen, dass der Chip- und Sensorenhersteller beim wichtigen Kunden Apple in Zukunft nicht mehr die gleich wichtige Rolle spielen könnte wie in der Vergangenheit.

Unter Druck sind auch Logitech (-0,9%), wo es einmal mehr zu Gewinnmitnahmen kommt. Das gleich gilt für Partners Group (-0,8%), die am Vortag nach der Zahlenvorlage Gewinne verbucht hatten, und für Lonza (-0,7%), die als eher hoch bewertet gelten. Dahinter haben sich verschiedene Zykliker bei den Verlierern eingereiht, etwa ABB, Geberit, LafargeHolcim und Sika. Sie büssen rund ein halbes Prozent ein.

Auch Swatch (-0,5%) geben nach, obwohl Firmenpatron Nick Hayek in einem Zeitungsinterview Optimismus versprüht hat. Der Boom werde kommen, sagte er. Konkretisiert wird dies allenfalls am (morgigen) Donnerstag, wenn die neusten Zahlen zu den Uhrenexporten veröffentlicht werden.

Auch die drei Schwergewichte Roche, Novartis und Nestlé erweisen sich mit Abgaben von 0,2 bis 0,3 Prozent nicht als Stützen für den Markt. Dass Roche am Morgen ein neues Analysegerät lanciert hat, gilt als nebensächlich.

Das Gewinnerfeld wird von den UBS-Papieren (+0,9%) angeführt, die sich damit im Einklang mit den avancierenden Bankenpapieren in ganz Europa befinden. Die CS-Valoren (+0,3%) notieren zwar ebenfalls im Plus, hinken der Entwicklung aber etwas hinterher. Am Vortag hatte die Aktie trotz positiver Angaben zum Jahresstart leicht nachgegeben, was unter anderem mit den Problemen des Instituts im Zusammenhang mit Greensill erklärt wurde. Nun kommt noch ein negativer Analystenkommentar von Kepler Cheuvreux dazu, in dem eine Kaufempfehlung zurückgenommen wird.

Im breiten Markt haben diverse Unternehmen ihre Zahlen präsentiert. Applaus erhalten die überraschend guten Ergebnisse von V-Zug (+5,4%), derweil werden Orell Füssli (-5,4%) nach der Dividendenkürzung aus den Depots geworfen.

10:30

Für die Aktien von V-Zug geht es am Mittwoch nach Vorlage der Jahreszahlen kräftig nach oben. Der Küchen- und Haushaltsgerätehersteller hat 2020 trotz der Corona-Krise mehr umgesetzt und auch unterm Strich deutlich mehr verdient. Das kommt am Markt offenbar gut an.

Am Vormittag Uhr klettern die Titel um bis zu 8,0 Prozent auf 97,20 Franken. Der Gesamtmarkt gemessen am SPI liegt derweil mit 0,3 Prozent im Minus.

Das Unternehmen habe sich in einem herausfordernden Umfeld sehr gut geschlagen, urteilt die ZKB, deren Schätzungen teils deutlich übertroffen wurden. Zudem befinde sich V-Zug auf Kurs, mittelfristig zweistellige EBIT-Margen zu erwirtschaften, so Analyst Martin Hüsler. Auch der Start ins Jahr 2021 sei geglückt, daher sei im ersten Halbjahr von einer deutlich über dem Vorjahr liegenden Entwicklung auszugehen. Dennoch hielten die Unsicherheiten insbesondere mit Blick auf den weiteren Pandemieverlauf das Unternehmen von einem Ausblick ab.

10:20

Der Schweizer Aktienmarkt rutscht im Verlaufe des Vormittags in die Verlustzone. Der SMI notiert um 10:20 Uhr 0,3 Prozent tiefer bei 10'910 Zählern. Einzig die beiden Grossbanken können heute zulegen. UBS (+0,8) Prozent baut ihre morgendliche Gewinne aus, während CS ihre Verluste wettmachen kann und gar ins Plus rutscht (+0,34%). Zu den Verlierern gehören insbesondere Lonza und Swiss Re (je -0,7%).

10:00

Die Eigentümer des belgischen Fussballmeisters Club Brügge wollen mit dem Börsengang rund 75 Millionen Euro erlösen. Club Brügge werde in der Mitte der Preisspanne, die von 17,50 bis 22,50 Euro reicht, mit 229 Millionen Euro bewertet, teilte der Club mit. Die Investoren-Gruppe um den Unternehmer Bart Verhaeghe, die 94 Prozent an dem Traditionsverein hält, will ihren Anteil damit auf 66 Prozent verringern. Durch eine Aufstockungsoption könnte der Anteil bis auf 54 Prozent sinken. Dem Club selbst fliesst kein Geld zu. Die Aktien können bis zum 25. März gezeichnet werden, einen Tag später ist die Erstnotiz geplant. Begleitet wird die Emission von Credit Suisse, JP Morgan und Berenberg.

Today, Club Brugge announces the launch of the Initial Public Offering of its shares on Euronext Brussels.

This IPO is a logical next step in our growth strategy, preparing Club Brugge for the future.

Please visit our website (https://t.co/JkwNMLsgYU) for more information.

— Club Brugge KV (@ClubBrugge) March 17, 2021