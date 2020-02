10:25

Der Euro hat die morgendlichen Verluste beinahe wettgemacht und notiert nun bei 1,0633 (-0,02 Prozent) zum Franken.

Doch: "Spekulanten dürften bei den aktuellen Euro-Franken-Wechselkursen zunehmend Blut lecken und dazu verführt werden, den Willen der SNB zu testen, eine weitere Franken-Stärke zu begrenzen", heisst es in einem Kommentar. Mit anderen Worten: Der Druck auf die SNB könnte sich deutlich erhöhen.

Aktuell bewege in erster Linie der schwache Euro und nicht ein starker Franken den Wechselkurs, halten die Analysten der Commerzbank weiter fest. Kritisch werde es für die SNB, wenn sich zu der Euro-Schwäche auch noch eine Franken-Stärke mische. Der US-Dollar bewegt sich mit 0,9774 Franken derweil aber im Rahmen seiner jüngsten Spanne.

09:25

Der japanische Leitindex Nikkei 225 verlor 0,14 Prozent auf 23'827,73 Punkte. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörse beendete den Tag 0,62 Prozent schwächer mit 3959,92 Punkten. Der Hang Seng in Hongkong büsste zuletzt 0,27 Prozent auf 27'748,02 Punkte ein.

Car sales in China plunged to fresh lows in January as the coronavirus kept buyers away from showrooms

Die asiatischen Börsen haben am Donnerstag nachgegeben. Trotz starker US-Vorgaben konnten sie ihre anfänglichen Gewinne nicht halten. Der sprunghafte Anstieg neuer Coronavirus-Infektionen brachte die Marktteilnehmer zurück auf den Boden der Realität, nachdem die Epidemie an den Börsen fast schon abgehakt war.

09:05

Der SMI verliert 0,3 Prozent auf 11'056 Punkte. Der breite SPI-Index steht 0,4 Prozent im Minus.

Nachdem Investoren weltweit zur Wochenmitte noch deutlich erleichtert auf die sinkende Zahl neuer Coronavirus-Infektionen reagiert hatten, sorgt eine Veränderung beim Nachweis der Erkrankung für einen sprunghaften Anstieg der Zahlen. In Asien zeigen sich Investoren verunsichert und auch die Futures für die Wall Street deuten ein Ende der jüngsten Rekordjagd an.

So meldete die chinesische Provinz Hubei 242 neue Todesfälle - eine Verdoppelung gegenüber Mittwoch. Unklar ist bislang, wie sich der neue Nachweis auf die Ergebnisse auswirkt und warum die Zahl der Todesopfer so stark stieg. Hierzulande sollte angesichts der wieder aufgeflammten Unsicherheit der Franken im Blick behalten werden. Das Euro/Franken-Paar bewegt sich auf einem Niveau, das es zuletzt im Sommer 2015 gesehen hat. Zudem fordert die Berichtssaison die Aufmerksamkeit der Anleger.

Insgesamt müssen Investoren die aktuellen Zahlen von fünf Blue Chips bewerten: Nestlé, Zurich, Credit Suisse, Clariant sowie Temenos vom Vorabend.

Besonders deutlich geht es zunächst für Nestlé (-2,0 Prozent) abwärts. Dabei ist Nahrungsmittelkonzern im vergangenen Geschäftsjahr 2019 so schnell gewachsen wie seit 2015 nicht mehr. Tierfutter und Kaffee kurbelten das Wachstum an. Zudem verdiente der Nahrungsmittelkonzern auch mehr. Im laufenden Jahr 2020 soll sich das Wachstum weiter beschleunigen.

Dahinter fallen die Papiere der Credit Suisse um 2,0 Prozent zurück. Die Grossbank hat im vierten Quartal den Gewinn auch dank Sonderfaktoren deutlich gesteigert. Damit verdiente sie auch im Gesamtjahr deutlich mehr als im Vorjahr.

Avancen sind derweil bei der Zurich (+0,4 Prozent) auszumachen. Die Gruppe hat im letzten Jahr weitere betriebliche Fortschritte erzielt und mehr Geld verdient.

Noch deutlicher fallen die Kursgewinne bei Clariant (+4,0 Prozent) aus - und das obwohl der Spezialchemiekonzern nach einem turbulenten Jahr einen drastischen Gewinnrückgang ausweist.

Darüber hinaus haben in den hinteren Reihen noch Bell, Valiant, Leonteq und überraschend Meyer Burger (-6.6 Prozent) Einblick in ihre jüngsten Geschäftsentwicklungen gegeben.

08:30

Der Euro verliert gegenüber dem Franken 0,1 Prozent und liegt momentan bei 1,0623 Franken.

08:10

Julius Bär errechnet der SMI um 0,5 Prozent bei 11'039 Punkten tiefer. Drei SMI-Titel gaben am Donnerstagmorgen ihre Jahresergebnisse bekannt. Trotz hoher Gewinnsteigerungen konnte die Credit Suisse die Erwartungen nicht erfüllen. Dies wiederspiegelt sich im vorbörslichen Aktienkurs (-0,8 Prozent). Nestlé verfehlt beim organischen Wachstum die Prognosen und liegt daher nach Berrechnungen von Julius Bär 1,9 Prozent im Minus. Die Aktien der Zurich scheinen dank höherem Betriebsergebnis relativ gut in den Tag zu starten (+0,1 Prozent). Alle SMI-Titel ausser Zurich kursieren im Minus.

Der breite Markt wird von Julius Bär 0,1 Prozent tiefer berechnet. Die Bankensoftwareschmiede Temenos verkündete am Mittwochabend ihre Ergebenisse. Die Firma wächst weiter schnell. Im vorbörslichen Handel wird dies mit plus 1,8 Prozent honoriert. Clariant vermag mit ihrem höheren Umsatz zu überzeugen und liegt 1,3 Prozent höher. Zu den grossen Verlierern gehört Logitech mit minus 2,7 Prozent. UBS hat die Aktie auf "sell" gesetzt.

06:10

Zum Franken liegt der Euro zuletzt bei 1,0630 Franken (-0,04 Prozent). Auf einem Wert unter 1,0630 Franken hatte die Gemeinschaftswährung letztmals im Sommer 2015 notiert. Der US-Dollar zeigt sich mit 0,97878 (-0,02 Prozent) zur Schweizer Währung.

Schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone belasteten den Euro. Die Industrieproduktion im Währungsraum war im Berichtsmonat Dezember so stark gefallen wie seit fast vier Jahren nicht mehr. Wegen des von China ausgehenden Coronavirus und der wirtschaftlichen Folgen gelten die Aussichten auf eine Erholung der Industrie als eher schlecht.

05:50

Die Börse in Tokio hat sich am Donnerstag zunächst schwächer gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,1 Prozent tiefer bei 23'835 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,3 Prozent und lag bei 1714 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,5 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,5 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 1 Prozent.

Coronavirus latest:⁰

-China death toll at 1,355

-Confirmed China cases soar to 60,000

-China replaces top official at center of outbreak

Coronavirus latest:

-China death toll at 1,355

-Confirmed China cases soar to 60,000

-China replaces top official at center of outbreak

-Japan has 44 more cases on cruise ship, total now at 218

Die chinesische Provinz Hubei, in der das Virus vermutlich ihren Ursprung hat, meldete 242 neue Todesfälle - doppelt so viele wie am Vortag - und bestätigte am 12. Februar 14'840 neue Infektionen. Ursache für den sprunghaften Anstieg sei nach Aussagen der chinesischen Gesundheitskommission ein verbesserter Nachweis der Lungenkrankheit durch Computertomographie. Es war nicht sofort klar, wie sich die neuen Methoden auf die Ergebnisse auswirkten und warum die Zahl der Todesopfer so stark stieg, aber es schien die Hoffnungen der Anleger zu zerschlagen, dass sich die Ausbreitung des Virus verlangsamen könnte.

05:45

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 109,88 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,9803 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9779 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,0868 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,0629 Franken nach. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,2954 Dollar.

05:40

Nach positivem Handel in Asien und Europa gerieten auch US-Anleger nach dem verhaltenen Vortag wieder in Kauflaune und trieben den Dow erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 29'500 Punkte bis auf knapp 29'569 Zähler. Zum Handelsende lag der US-Index noch mit 0,94 Prozent im Plus bei 29'551,42 Punkten.

Der S&P 500 gewann 0,65 Prozent auf 3379,45 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 1,00 Prozent auf 9613,20 Punkte zu.

Die Papiere des Bekleidungskonzerns PVH, zu dem insbesondere die Marken Calvin Klein und Tommy Hilfiger gehören, kletterten um mehr als vier Prozent nach oben. Trotz zahlreicher, im Zuge des Coronavirus geschlossener Shops in China bekräftigte der Konzern seine Gewinnschätzungen.

Micron Technology legten nach einer Kaufempfehlung der schweizerischen Bank UBS um dreieinhalb Prozent zu. Die Experten trauen den aktuell rund 60 Dollar kostenden Papieren des Halbleiterkonzerns einen Anstieg auf 75 Dollar zu.

Deutlich abwärts ging es derweil für die Aktien des Uber -Konkurrenten Lyft mit gut zehn Prozent. Der Fahrdienst-Vermittler hatte zum Jahresende starke Geschäftszuwächse verbucht, aber tiefrote Zahlen geschrieben. Das Wachstum liess im zweiten Halbjahr 2019 bereits deutlich nach und Lyft geht davon aus, dass es im aktuellen Geschäftsjahr weiter abflaut. JPMorgan-Analyst Doug Anmuth sieht Kursrückschläge jedoch als Kaufchance.

