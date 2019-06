09:10

Der SMI fällt mit dem Börsenstart um 0,3 Prozent bei 9873 Punkten. Die Anleger dürften sich wegen der zunehmenden Spannungen der USA mit Iran und des US-chinesische Handelskonflikts nach Ansicht von Händlern zurückhalten. Daher könnten im Verlauf abbröckelnde Kurse nicht ausgeschlossen werden. Dafür sprechen laut Händlern auch negative Vorgaben von den Börsen in China und Japan.

Ebenfalls für Zurückhaltung spricht, dass mehrere Vertreter der US-Notenbank Fed, darunter auch Präsident Jerome Powell, heute Dienstag Auftritte absolvieren und am Wochenende das Treffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping an dem G20-Gipfel in Japan bevorsteht. Die Marktteilnehmer erhoffen sich Fortschritte in der die Weltwirtschaft zunehmend lähmenden Auseinandersetzung.

Die Anleger schwankten derzeit zwischen der Hoffnung auf weiter sinkende Zinsen und der Furcht vor einer weiteren Eskalation in den Streitigkeiten der USA im Handel mit China und die zunehmenden Spannungen mit dem Iran hin und her, heisst es am Markt. "Das macht es extrem schwierig, sich richtig zu positionieren", so ein Händler.

Zykliker wie Adecco fallen um bis zu 0,8 Prozent. Im Plus zeigen sich nur Alcon (+0,1 Prozent), Givaudan (+0,1 Prozent), Lonza (+0,4 Prozent) und Novartis (+0,2 Prozent). Die Aktien von LafargeHolcim (-0,0,6 Prozent/-0,05Fr.) werden ex-Dividende gehandelt. Die Aktionäre haben die Wahl zwischen einer Zahlung von 2 Franken und einer Aktiendividende.

Am breiten Markt stehen die Anteile der Bellevue Group (+1,4 Prozent) im Fokus. Der Asset Manager prüft strategische Optionen für die Tochter Bank am Bellevue. Dabei sei auch ein Verkauf der Bank eine Option. Die Aktien von Rieter (+1 Prozent) profitieren von einem Grossauftrag. Der Textilmaschinenhersteller hat an der Fachmesse ITMA aus Ägypten einen Auftrag über 180 Millionen Franken erhalten.

08:10

Der Swiss Market Index steht im vorbörslichen Handel 0,19 Prozent tiefer als am Montag. Alle 20 Aktien ausser Nestlé (plus 0,08 Prozent) notieren im Minus. Die Aktie der Credit Suisse notiert 0,13 Prozent im Minus. Die Grossbank gab am Dienstag den Verkauf ihrer Fondsplattform Investlab bekannt.

07:45

Die Ölpreise sind am Dienstag trotz erhöhter Spannungen Zwischen den USA und Iran moderat gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 64,59 US-Dollar. Das waren 27 Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 36 Cent auf 57,54 Dollar.

Die Ölpreise befinden sich zurzeit in einem Spannungsfeld von preistreibenden und preisdrückenden Faktoren. Preisdruck kommt vor allem vom Handelskonflikt zwischen den USA und China, der nach wie vor ungelöst ist. Mit dem Konflikt geht die Befürchtung einher, dass die ohnehin geschwächte Weltwirtschaft weiter abbremsen könnte und mit ihr die Nachfrage nach Rohöl zurückgeht.

Mehr zum Thema: Macht ein Anstieg des Ölpreises bald alles wieder teurer?

Unterstützung erhalten die Erdölpreise dagegen durch die politischen Spannungen zwischen den USA und Iran. Nach neuen Sanktionen der USA gegen den Iran wegen dessen Atomprogramm sprach der Iran davon, dass damit der Weg zu diplomatischen Lösungen verschlossen worden sei. Iran hat mehrfach damit gedroht, die Meeresenge von Hormus zu schliessen, die die ölreiche persische Golfregion mit dem weiten Meer verbindet und eine wichtige Route für den Öltransport darstellt.

06:00

In Tokio notierte der Leitindex Nikkei 0,6 Prozent tiefer mit 21'156 Punkten. Anleger zeigten sich abwartend vor den Auftritten mehrerer führender US-Notenbanker, darunter Fed-Chef Jerome Powell. Außerdem herrschte Nervosität im Vorfeld des für Samstag erwarteten Treffens von US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping am Rande des G20-Gipfels in Japan. Börsianer versprechen sich davon mehr Klarheit im Zollstreit zwischen den beiden weltgrößten Wirtschaftsmächten.

Notable weakness in Chinese markets on Tuesday: ASX200 -0.1 Prozent, KOSPI -0.11 Prozent, Nikkei -0.47 Prozent, Hang Seng -1.3 Prozent, Shanghai -1.8 Prozent. — James Foster (@JFosterFM) 25. Juni 2019

05:55

Am Devisenmarkt in Fernost liegt der Euro bei 1,1066 Franken. Das Währungspaar Dollar/Franken steht leicht tiefer bei 97,07.

