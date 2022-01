08:15

Der Swiss Market Index wird bei Julius Bär vorbörslich 0,25 Prozent tiefer eingeschätzt. Am Vortag hatte der SMI 0,86 Prozent gewonnen. Nur die Titel von Roche (0,03 Prozent) und Sika (0,2 Prozent) notieren höher. Am breiten Markt fallen die Titel von Lindt&Sprüngli nach Bekanntgabe der Jahresumsatzzahlen 0,24 Prozent.

Anleger richten ihren Blick zunehmend auf Unternehmenszahlen. Ergebnisse legen in dieser Woche unter anderen Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley und Netflix vor. Im Fokus stehe insbesondere, wie stark sich die gestiegenen Kosten durch höhere Preise und Arbeitskräftemangel auf die Unternehmensgewinne ausgewirkt haben, sagte Marija Veitmane, Strategin bei State Street Global Markets.

+++

07:40

Spekulationen auf eine mögliche geldpolitische Überraschung der US-Notenbank Fed treiben die Renditen von US-Staatsanleihen weiter an. Die richtungweisenden zehnjährigen US-Treasuries rentieren mit plus 1,855 Prozent und legen damit um mehr als sechs Basispunkte zu.

"Es scheint eine geringe Chance zu bestehen, dass die Fed zu Beginn des Straffungszyklus etwas aggressiver vorgehen will", sagte Eugene Leow, Stratege bei der DBS Bank in Singapur. Die Fed tritt nächste Woche zusammen, nachdem sie zuvor in recht aggressiven Äusserungen die Bereitschaft der Zentralbank unterstrichen hat, angesichts der hartnäckig hohen Inflation zu handeln.

Steigende Zinsen sind Gift für Anleihen. Der Zusammenhang ist einfach und klar. Steigende Zinsen haben aber grundsätzlich einen negativen Impact auf sämtliche #Anlageklassen. Dies ergibt sich aus den traditionellen Bewertungsmodellen (DDM, DCF etc.). Je höher... pic.twitter.com/uTom6MTJ76 — Matthias Geissbühler (@M_Geissbuehler) January 11, 2022

+++

07:15

Neue Kursziele für Schweizer Aktien:

Givaudan: UBS senkt auf 4580 (4750) Fr. - Neutral

Holcim: JPMorgan senkt auf 52 (53) Fr. - Neutral

+++

06:05

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank vorbörslich 0,42 Prozent tiefer eingeschätzt. Am Vortag hatte der SMI 0,86 Prozent gewonnen.

+++

06:00

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf bis 0,9 Prozent, notiert nun aber 0,26 Prozent tiefer bei 28'260 Punkten. Die japanische Notenbank liess wie erwartet ihr Zinsziel unverändert, geht jedoch nun von einer höheren Inflation aus als bislang.

Die Börse in Shanghai lag ein Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,1 Prozent.

+++

05:45

Der Ölpreis ist am Dienstag in Fernost auf den höchsten Stand seit mehr als sieben Jahren geklettert. Futures der Nordsee-Sorte Brent legten zunächst auf 87,55 Dollar je Barrel (159 Liter) zu, so teuer wie zuletzt Ende Oktober 2014. Im weiteren Verlauf lag der Preis dann bei 87,48 Dollar, ein Plus von 1,2 Prozent. Experten verwiesen auf die jüngsten Spannungen im Jemen-Konflikt als einen Grund für den Anstieg.

Correction: Brent oil prices top $87, the highest level in seven years, as geopolitical tensions flare in the Middle East https://t.co/9Ipzk14OcR pic.twitter.com/9DFrm6VZsD — Bloomberg Markets (@markets) January 18, 2022

+++

05:30

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,3 Prozent auf 114,96 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,3439 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent höher bei 0,9157 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1393 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0436 Franken an.

+++

02:00

Die US-Börsen waren am Montag wegen eines Feiertages geschlossen.

(cash/Reuters/Bloomberg/AWP)